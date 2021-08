En verano, cuando el ocio y la movilidad aumentan, pueden producirse percances en la naturaleza que requieren la intervención de los efectivos de emergencias. El martes, una mujer fue rescatada por el helicóptero Pesca I en Entrimo, y su localización fue más sencilla gracias a los datos de Whatsapp. Ayer, una mujer tuvo que ser asistida tras resultar herida –sufrió una torcedura de tobillo– mientras hacía una ruta de senderismo en Nogueira de Ramuín.

El percance ocurrió a mediodía en las proximidades del monasterio de Santo Estevo de Ribas do Sil. Un particular alertó al 112 a las 12.15 horas para pedir asistencia para una compañera que no podía continuar la ruta tras la lesión en el tobillo. En la misma llamada, el informante señaló que la ambulancia no podría llegar hasta donde se encontraban.

El 112 alertó a GES de Pereiro, Guardia Civil y bomberos de San Cibrao. Protección Civil de Nogueira reguló el tráfico para evitar retenciones en el monasterio. La herida estaba a unos 500 metros. Fue trasladada en una camilla hasta el parador y, desde allí, al hospital de Ourense por el 061.