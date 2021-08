Manuel Conde: “El incendio de Vilar de Barrio fue descaradamente intencionado”

El regidor del municipio señala que “prendéronlle moi cerca das casas, pero entre as lapas e o río, todavía está o río Arnoia. Aínda que se o vento chega a soplar en dirección contraria pode que estiveramos falando duna situación peor”. Y añade que “é tan evidente que foi intencionado que dana os oídos escoitar calquer outra teoría ou contemplar outra hipótese. Porque o lume iniciouse a 200 metros da carretera, onde hai preto unha ponte que pasa por enriba do río Arnoia e chegaron a zona a pé e alí prendéronlle. Se fora producto da casualidad o lume iniciaríase nunha zona cercana a carretera, pero non nunha zona tan escarpada onde prendeu”.

Manuel Conde solicitó la intervención de los agentes de la Unidad de Investigación de Fuegos Forestales para que iniciaran las labores de análisis y comprobación de cualquier huella o resto humano que pudiera determinar si el incendio fue provocado como asevera el regidor.

Además, quiere transmitir un mensaje de sensibilización: “Hai que dicirlle a cidadanía que calqueira lume que vexan por pequeno que sexa avisen, porque o lume se o pillas nos primeiros 20 minutos é moito máis doado apagalo. E tamén quería mandar unha mensaxe de agradecemento para as brigadas e os medios que traballaron que estaban todos os dispoñibles no distrito e eso é de eloxiar”.

En la memoria de Vilar de Barrio todavía quedan las 700 hectáreas que ardieron el año pasado, en una zona tan propia como el Macizo Central Ourensano. El regidor dice que “tivemos este lume e non queremos chegar os datos do ano pasado, por eso hai que enfatizar a mensaxe da prevención”. En la investigación hay varias líneas abiertas, pero Manuel Conde dice que “non queremos nin podemos dejar que un delito así quede impune”.