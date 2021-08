“Haremos la macro cooperativa de viviendas en Vigo, porque Ourense no tiene PXOM”

–¿Por qué una macro cooperativa de 165 viviendas en Vigo y no en Ourense siendo usted ourensano?

– Me hubiese encantado promover un proyecto de viviendas de promoción autonómica y de esta envergadura en mi ciudad, Ourense, pero hay un “pequeño detalle”, y es que sigue sin tener un plan de urbanismo en vigor. El PXOM de 2003 fue anulado por 9 sentencias consecutivas por el TSXG. La más grave de ellas fue la del 17 abril de 2008, que lo anuló porque el documento expuesto al público no se correspondía con el documento aprobado. Sin un plan de urbanismo, no hay seguridad jurídica urbanística y no hay ninguna posibilidad de viabilidad de un proyecto parecido a este e que contempla la construcción de 165 viviendas unifamiliares.

–Es decir que ese proyecto ratifica lo que usted venía anunciando hace tiempo, el éxodo a Vigo y norte de Portugal de proyectos empresariales y capital inversor por falta de un PXOM en Ourense.

– Es así lamentablemente. Tanto el arquitecto como el ingeniero y yo mismo como promotor de esta cooperativa somos de Ourense, pero nos vemos obligados a buscar proyectos inversores fuera de la provincia; al no haber carga de trabajo en nuestra ciudad, la hemos de buscar fuera, sin más.

–De haber elegido Ourense para ese macro proyecto de viviendas de VPA que van que van a construir en Vigo, ¿ qué lugar elegirían en la ciudad de As Burgas?

– Esta claro que el crecimiento de la ciudad se desarrollará con la entrada del Ave, por lo tanto la zona del Puente es un área interesante, pero sin duda lo desarrollaría en una de las parcelas donde van ubicadas torres de 16 alturas en la llamada finca Santamariña, y sería en régimen de cooperativa de viviendas de VPA en régimen concertado, sería el espacio ideal. La idea de torre de 80 alturas del alcalde es inviable y una aberración.

–¿Los datos dan lugar para el optimismo con un despegue económico de la provincia de Ourense a medio plazo?

–Lo que demuestran los datos es que Ourense sigue perdiendo peso económico en el contexto gallego. Así A Coruña concentra el 41% de las empresas de Galicia con un 60% de la facturación autonómica, seguida de Pontevedra (37% de empresas, 29% de facturación) y las provincias con menor tejido productivo son Lugo (12% de las empresas 6% de facturación) y Ourense (10% de las empresas, 5% de facturación).

–¿Desde cuando no se ofrece oferta de vivienda de promoción autonómica en Ourense?

–Ni lo recuerdo. Pero una promoción de vivienda de este calibre en suelo de la Xunta no tendría cabida en Ourense. De hecho ha habido una gran trasvase de población joven de la provincia hacia Vigo. Son cientos de personas de Ourense, las que regresan a la ciudad olívica cada domingo, porque es donde viven y trabajan. De hecho el perfil de las 300 personas que están ya en lista para optar a una de esas 165 en régimen de cooperativa, tienen entre 25 o 25 años de edad. Esa población ya no existe en Ourense, como para cubrir las más de 1.700 viviendas de VPA que se van a sacar en las tres fases previstas en este suelo de la Xunta. Llama la atención también que u n 20 por ciento de los demandantes son familias monoparentales madres con hijos y también un 5% de reserva para personas con minusvalía.

Déficit de pisos de protección

-¿Cuál es su propuesta, como empresario inmobiliario, para conseguir vivienda asequible?

– Sin duda un Plan Vive para nuestra comunidad autónoma como carga de trabajo para el sector inmobiliario y todos los sectores económicos colindantes, así como solución y estímulo al acceso de la vivienda en propiedad a los más jóvenes.Se debe reactivar la producción de vivienda en Galicia. La construcción de obra nueva no debe estar condicionada por la existencia de stock de viviendas sin vender sino que debería determinarse en función de la necesidad de creación de hogares y sus necesidades reales de ubicación. Galicia necesita una clara respuesta ante la creciente demanda de viviendas de protección oficial, y la opción es la colaboración público-privada y con el modelo de cooperativas de viviendas para abaratar todos los costes posibles.

–¿El Plan Estatal de Vivienda es la panacea?

–El próximo Plan Estatal de Vivienda debe contar con una línea de financiación para que las CCAA puedan desarrollar políticas en materia de vivienda acordes a las necesidades actuales y con normativas claras, concretas, agrupadas y legibles. No comparto la idea de que las administraciones públicas puedan intervenir de alguna manera el mercado libre de vivienda en ninguno de sus procesos de transmisión patrimonial. –