La productora y profesora Beli Martínez recibirá el premio Chano Piñeiro en la próxima edición del Ourense Film Festival ( OUFF). Carmen Leyte, presidenta de la Fundación Carlos Verlo, organizadora del certamen con el apoyo principal de la Diputación de Ourense, fue la encargada de comunicarle el galardón, un “reconocimiento por su labor desde Filmika Galaika al apostar en los últimos años por potenciar y dar a conocer una hornada de nuevas creadoras y creadores gallegos, haciendo posible la realización de sus sueños audiovisuales con notable proyección internacional”.

El Ourense Film Festival otorga por primera vez el premio Chano Piñeiro como reconocimiento a los emprendedores del audiovisual gallego, profesionales que desde diferentes frentes sacan adelante sus proyectos, en ocasiones al margen de la industria estandarizada.

Así es como la cineasta de Forcarey logró hacer realidades, entre 1985 y 1989, su primer largometraje, Siempre Xonxa, echando mano de soluciones imaginativas para encontrar los apoyos económicos necesarios y las complicidades emocionales de la sociedad gallega. Por eso el premio lleva su nombre.

La responsable de Filmika Galaixa es la productora de Longa Noite, de Eloy Enciso; Those that, at a distance, resemble another, de Jessica Sarah o Arraianos, también de Enciso. Unas de sus producciones más recientes es el cortometraje Sycorax, de Lois Patiño y Matías Piñeiro, que fue seleccionado para participar en el Festival de Cannes.