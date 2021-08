El fuego en la planta de reciclaje dañó techumbre y maquinaria, con pérdidas pendientes de cuantificar

Efectivos de emergencias permanecían ayer de retén, por si algún rescoldo reavivaba el incendio industrial declarado la madrugada del sábado al domingo –sobre las 5.30 horas– en una planta de reciclaje de Bentraces, y que fue controlado esa misma mañana.

El 112 informaba ayer a mediodía de su extinción, pero los medios siguieron pendientes de la zona, ante el riesgo de reactivación por la existencia de “muchos puntos calientes y acumulación de montones de residuos”, dijeron fuentes del operativo. El material está compactado y la combustión es más lenta, la razón de que la construcción todavía humeara.

La instalación está precintada por la Guardia Civil. La Policía Judicial investiga la causas. Desde la empresa afirmaron ayer que aún no han cuantificado los daños, a la espera de poder entrar para medir el alcance.

Las llamas afectaron a la techumbre y la maquinaria de las dos naves en las que está dividida la planta. Ardió por completo y, además, el fuego afectó a la pared de una nave colindante. Nadie resultó herido.

“Lo más importante es que no hubo daños humanos y se pudo contener el fuego sin que afectara a otras empresas, casas o al monte. No sabemos a qué pudo deberse el fuego, porque era de noche, a esa hora no había actividad ni nadie trabajando. Creemos que empezó en la parte trasera, porque ahí el techo cayó completamente al suelo. Los especialistas de la Guardia Civil dirán”, indican desde la empresa de reciclaje.