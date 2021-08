La terapia de las farmacias rurales en pandemia: “Me llamaban solo para hablar”

Las farmacias tuvieron un papel muy importante en los primeros meses de la pandemia, no solo con la dispensación de medicamentos a los vecinos y vecinas de los pueblos, si no con una atención más amistosa. Isabel señala que “la gente estaba muy angustiada y preocupada porque tenían mucha incerteza de qué iba a pasar. Cuando fue lo fuerte, en los primeros meses la gente lo pasó bastante mal, después cuando se acabó el confinamiento la gente salía a dar paseos o a la huerta, en el rural era otra vida”.

Isabel: "Había mucho desconocimiento y temor al inicio de la pandemia"

Sobre la atención en la botica durante aquellos meses confiesa que “me llamaban mucho, algunos llorando. Hacía de farmacéutica, de psicóloga, de terapeuta, un poco de todo. Algunos te llamaban para hablar simplemente y terminabas en una conversación tranquilizándolos sobre lo que iba a pasar ante el desconocimiento que había”.

Isabel pertenece a una familia con raíces en el mundo de la medicina y los cuidados sanitarios, sin embargo Paz García se aventuró a gestionar la botica de Laza después de enterarse de la venta de la misma. “La anterior propietaria me ayudó mucho, al principio fue duro porque no te enseñan contabilidad o gestionar los recursos, eso es la parte más difícil, pero nada que con horas no se aprenda. Más trabajo y punto”.

Paz: "Empecé con la botica cuando estaba todo cerrado"

Llegó en octubre a la botica, en una segunda ola que las autoridades sanitarias catalogaron de bomba vírica. La ourensana señala que “me tocó empezar en un momento que estaba todo cerrado y no se podía hacer otra cosa, además en el pueblo hubo varios rebrotes y también tuvimos cierres perimetrales”. Cuando pasó lo peor en el otoño pasado, Paz dice que “la gente se acercaba y se acerca a saludar o hablar, entran para preguntar qué tal estamos o para hacer algún chascarrillo”. Emprender en pandemia es duro pero Paz señala que “era un proyecto de futuro, lo cierto es que da miedo meterse en una inversión así, pero me gusta y ahora que conozco más el rural me gusta más”.

Laza pasó de los cierres perimetrales a las terremotos, más de 30 en varios días, y a la incertidumbre de la pandemia en el municipio se añadieron los seísmos que afloraban cada día. “Sí que los notamos, a veces estabas en la farmacia y temblaba, pero los terremotos al final nos lo tomábamos a broma y un poco de broma, sin embargo, la pandemia era y es algo muy serio”.

El trato “personalísimo”

En su idiosincrasia está el hablar de los vecinos y vecinas por su nombre, preguntarle por la familia o por algún tipo de preocupación personal que tenga. Esa proximidad del servicio es la seña de identidad de las boticas rurales y durante la pandemia contuvieron las preocupaciones de aquellos que antes entraban sin mascarilla. “Conocer nos conocemos, ya sea con o sin mascarilla”, dice bromeando Isabel, que añade que “para ellos y ellas somos un punto de referencia, porque podemos hacer curas y aconsejarles sobre cualquier problema, incluso me han pedido que solucione problemas de móviles”. Su risa contagia y también destaca que “muchos se acercan a decirme que tienen mucha confianza en mí y me dicen ‘qué haríamos sin tí’ aquí. Eso me lo suelen decir todos los días”.

A Paz todavía no le han dejado nada, pero Isabel tiene experiencia en recoger aquello que los vecinos le donan desinteresadamente: “Son muy simpáticos y en épocas de huevos, lechugas, uvas o frutas si que me suelen traer cosas. Al final, es una cuestión de que si tu te portas bien con ellos, ellos te lo agradecen como pueden. Vienen a buscarte medicinas y te dan a probar o te traen cosas”.

Isabel lleva media vida en Vilariño de Conso y no se cansa de un rural al que Paz está acostumbrándose desde octubre. La integración social, la ayuda personalísima y directa de las boticas en el rural ejemplifica de un servicio básico, importante y trascendental en el rural.