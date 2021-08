“Vivir da alfarería é un orgullo, porque máis que un oficio é a historia dun pobo”

Agustín empezó con tan solo 11 años a moldear el barro con sus manos y Enrique se inició a los 15. Ambos son los últimos de una generación de cacharreiros de Niñodaguia. Para Agustín, el barro y la cerámica está muy presente, no solo en sus manos si no en su querido pueblo natal, donde en el Museo de Olería se guarda una colección de sus piezas. Agustín señala que “para mín, que levo máis de 50 anos nesto, foi unha maravilla poder vivir desto e penso que esto é máis que un oficio, é o patrimonio dun pobo e eso é un orgullo personal importante”. Enrique por su parte, tiene una discapacidad visual, que no le impide seguir moldeando con las manos. Él señala que “levo dende os 15 anos e sigo porque me gusta, dame pena porque non terei relevo e a verdade é unha pena que non se continúa con esto”.

Los dos señalan que no hay una generación que coja la herencia y tome el relevo de un oficio que es tradición, cultura y patrimonio. Pero sí que hay un brote verde en el propio pueblo. Enrique señala con la mirada a Agustín y dice que “ o fillo do Agustín é o único que segue algo co oficio”. Agustín coge la palabra y comenta que “sí o meu fillo é o único que lle gusta, e quere ser independiente e libre e a única liberdade que pode ter vaille dar este oficio. El nunca se puxo ao torno ata os 18 anos e repensouse moito o que quería facer. Entón colleulle o gusto e empezou a facer algo. O que sí que é certo e que neste oficio, as mañas non se aprenden nin nun mes, nin nun ano, necesitas entre tres e cinco anos para empezar a vivir desto e para empezar a laminar o torno como é debido. Agora leva 18 anos no taller e moi ben. A verdade é un orgullo”.

Todos quieren hablar con ellos dos y saludarlos, porque sus nombres se relacionan con la alfarería y unos valores que dan a conocer a Niñodaguia (un pueblo de Xunqueira de Espadanedo) al mundo.

Del rural y en el rural

Son múltiples las causas por las que el éxodo rural al mundo urbano se intensifica cada año. Sin embargo, la pandemia parece haber cambiado un hábito y los estereotipos sobre el rural. Enrique es efusivo al decir que “no rural e do rural sí se pode vivir, o que hai e que ter ganas de traballar, porque moitos mozos non queren traballar, non saben o que é a cultura do esforzo e eso é triste”. Agustín recoge el testigo tras aseverar con la cabeza y dice que “Enrique e máis eu, e outros tantos, sabemos o que é a cultura do esforzo e eso agora mesmo non se está dando. Nos cando íbamos a Maceda non levababamos nada nos petos, pero non roubábamos, nin facíamos botellón, nin eramos mal educados. O que vexo é que os propios pais non lle inculcan ese sacrificio os rapaces e o esforzo na vida é importante”.

Se ríen cuando se les pregunta por si le cuentan historias a sus nietos y nietas. Agustín todavía recuerda como no le dejaron acercarse a una mujer, cuando iba a las fiestas a Maceda, por ser alfarero: “Decíame a nai da rapaza que non quería que a súa filla estivera cun alfareiro”. Enrique dice que “eu non teño netos, pero teño fillas as que lles contei algunha historia. Aínda que este é un pobo tradicional de alfareiros, non sei por qué as mulleres nunca aprenderon a manexar o torno, entón no meu caso, as miñas fillas non seguen no oficio. Cando eran pequenas sí que viñan xogar co barro, cando se xuntaban un grupo de rapaces, pero nunca lles tirou este mundo”.

Niñodaguia y su cultura

“Este encontro de cacharreiros, que vai pola súa séptima edición, significa moito para Niñodaguia, pero non so para o pobo, senón tamén para a provincia e Galicia, e tamén para ver que hai raíces para seguir con este oficio. O que se debería facer é apostar por ter un taller aquí, un taller firme donde houbera unha formación profesional de alfarería. Os oficios apréndense nos obradoiros e nese sentido, as administracións aportan un diñeiro precario para unha historia tan grande como é este oficio”, comenta Agustín, que reivindica una mayor inversión en una infraestructura que albergue el centro de formación en alfarería. Y añade que “se queremos patrimonio, tradición e cultura, necesita inversión, pero claro, a cultura non tira, non da votos”.

Agustín y Enrique reivindican su tradición, como un oficio donde se inculcan valores sociales arraigados a la historia de una de las capitales de la artesanía gallega. En el Museo Taller de Olería, hicieron una exhibición con el barro y recorrieron ayer sus principales piezas en un edificio que Agustín hizo con sus propias manos.

La cultura del esfuerzo, esa que en cuestiones vitales hace falta, se aprende escuchando a los (penúltimos) alfareros vivos de Niñodaguia, pero también viendo sus exhibiciones en el torno. Ahora solo hay que esperar que el hijo de Agustín, José Vázquez, recoja uno de los legados más importantes de la provincia, el de los cacharreiros de Niñodaguia. Como decía José Luis Borges, “la cultura es lo único que puede salvar un pueblo, lo único, porque la cultura permite ver la miseria y combatirla”.