O gardián da xerga dos xingros

Como pasaba co resto dos oficios –os canteiros, os albaneis, os paraugueiros, os curandeiros ou os pastores, por nomear algúns exemplos– as persoas invidentes tiñan a súa propia xerga. Nada que ver co actual sistema de escritura en relevo (braille) que permítelles ler por medio do tacto. Manexábanse e identificábanse a través dun vocabulario que só eles coñecían.

Se empregamos o termo barallete, quen máis ou quen menos recoñece que é a lingua gremial empregada polos afiadores e paraugueiros –amplamente recollida polo mestre Ben-Cho-Shey. Pero poucos –demasiado poucos– saben o que eran os xingros e o seu dialecto particular.

Ramón Rodríguez Conde exerce, desde un recuncho da Merca, de gardián das palabras coas que os músicos comunicábanse entre si. Este home atesoura ao redor de seiscentos vocábulos –nun faiado no que case non deixa entrar nin á luz– que de cando en vez comparte cos rapaces do lugar para facer trincheira contra o esquecemento.

A orixe do dialecto

Segundo as súas investigacións, todo comezou coa chegada dun ‘cego dos romances’, que é como se chamaba ás persoas invidentes ambulantes que desde a Idade Media ían errantes, de pobo en pobo, relatando ou cantando historias. Un oficio que xerou personaxes literarios de especial relevancia na novela picaresca como ‘O lazarillo de Tormes’.

“Fai moitos anos, chegou á Mezquita un invidente dos que cantaban historias para entreter. Alí, dúas familias acollérono uns meses para que exercera de mestre. Déronlle de comer, unha cama e tabaco a cambio de que lle ensinase aos nenos música. Deste xeito é como se cre que naceu a banda de música da Mezquita. Pero non hai documentación do grupo ata 1910, cando foron dar un concerto a Madrid e sacáronlles unha foto”, relata Ramón.

Antano, cando os músicos percorrían as festas movíanse de localidade en localidade, a pé ou en burro, cargando cos seus instrumentos. E se a festa duraba varios días, era algo cotián que o grupo de xingros quedase varias xornadas. Daquela, nas súas viaxes entre aldeas e cidades estrañas, tiveron que desenvolver unha linguaxe mediante a que só eles se entendesen fronte ás esixencias ou censuras dos ‘eimos’ (como designaban aos membros da comisión de festas) ou aos antollos da ‘maralla’ (o público).

“O home, aparte da súa profesión, ensinoulles aos rapaces 30 palabras desa xerga e a xente do pobo foi aumentándoa engadindo outras novas”, sitúa este xubilado que traballou como ferroviario.

"Algunhas voces deriban do latín, outras do grego e outras da caló dos xitanos"

Ramón comezou con esta labor de investigación fai tres décadas, recopilando palabras que empregaban os seus amigos músicos. “Descubrín a xerga nas festas dos pobos, cando falaban entre eles. Algunhas voces deriban do latín, outras do grego e outras da caló dos xitanos. Aínda a día de hoxe sigo atopando palabras novas. É unha magoa que non se recupere. Aos rapaces gústalles, polo que percibín nalgúns obradoiros nos que tratei o asunto. E o que quero é que non se perda o dialecto, porque tamén nos define”, indica.

Palabras que aínda se empregan

A xerga dos xingros –como todas as demais– xurdíu como un mecanismo de defensa fronte aos posibles ataques de persoas alleas á profesión. De aí que algunhas palabras sexan extremadamente imaxinativas e outras, metafóricas. Algúns dos termos que este ourensán xunta e custodia empréganse a cotío sen saber que formaban parte do dialecto. É o caso de ‘giñar’, que significa defecar e que é común na fala coloquial –sobre todo entre os máis novos–. Outros vocábulos como ‘xabrunca’ (ovella) ou ‘zoupar’ –que no Dicionario da Real Academia Galega significa “dar golpes” e para o caso que nos ocupa vén sendo botar gases– son de uso exclusivo nesta pequena localidade aínda a día de hoxe. “De tanto falalo, e debido a que a banda de música foi enorme, posto que chegou a ter 73 músicos, houbo un momento no que a xente común entendía a xerga e deixou de ser secreta. Iso provocou que os músicos empezasen a inventar outras palabras novas, ampliando o repertorio para comunicarse entre eles”, explica Ramón sobre o dialecto que se espallou por municipios como Celanova, Ribadavia, Allariz ou Bande.

Historias da xente común da Merca

No seu labor contra o esquecemento, publicou tamén un libro –autoeditado– con historias da populares da xente da Merca. “Durante o confinamento recuperei o que escribira entre 1968 e 1975, que estaba gardado en caixóns. Remexendo, escollimos unhas 30 historias e publiquei 200 exemplares dos que xa non me queda ningún”, resume antes de avanzar que prepara unha segunda parte con cousas que quedaron no tinteiro.

“Din que somos o que comemos, pero esquécense de que tamén somos o que falamos”

Relatos somerxidos na memoria, de cando era monaguillo, ou poemas que escribiu nos seus anos na mili. Ramón plasma todo no galego común –o que fala a xente– afastado dos academicismos rigorosos e os egos excesivos. Por iso mesmo, os seus relatos recollen tamén as variedades dialectais propias de Ourense. “Din que somos o que comemos, pero esquécense de que tamén somos o que falamos”, finaliza.