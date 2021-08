Una colilla mal apagada prendió el fuego en los montes de Rubiá que calcinó 200 hectáreas

El alcalde del municipio de Rubiá, Elias Rodríguez, tenía la sospecha de que el incendio había sido provocado y no quería asegurarlo al no tener la certeza. Sin embargo, sus reflexiones no iban desacertadas. La Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) esclareció ayer la mecha de los dos incendios forestales que se iniciaron anteayer en Rubiá y ayer en Sobradelo.

El primero devastó 200 hectárea de pinos, matorral y castaños, siendo el mayor de la provincia en lo que va de año y el tercero de Galicia. La unidad especializada se desplazó a los montes de Rubiá para hallar el origen del incendio y comprobó sobre el terreno que la presunta origen del fuego forestal había sido una colilla mal apagada. Ayer se declaraba la extinción del incendio que arrasó 190 hectáreas arboladas y el resto de monte raso.

Desde la Consellería de Medio Rural, señalan que “se está trabajando en la investigación completa conjuntamente con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que verifiquen la procedencia mediante la prueba de ADN y, posteriormente , se continuarán con las diligencias oportunas”.

No solo el alcalde pensaba que había sido provocado, si no que off the record las brigadas también señalaban que por donde se originó y la forma en la que se produjeron las primeras llamas, la hipótesis de que fuera provocado era la más realista.

Para sofocar el incendio, que todavía está en el nivel de estabilizado se necesitaron 4 técnicos, 18 agentes, 40 brigadas, 19 motobombas, 3 palas, 9 aviones y 10 helicópteros.

La Xunta de Galicia, tras conocer que el incendio fue provocado, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, llama a la prudencia a toda la sociedad en los montes gallegos, y especialmente los ourensanos, para evitar cualquier tipo de acción que puedan derivar o provocar incendios forestales. Además, el gobierno gallego hace un nuevo llamamiento a la colaboración ciudadana para informar en caso de detectar algún fuego a través del teléfono gratuito 085. Y señala que “quien quiera puede llamar al teléfono 900815085 para denunciar cualquiera actividad delictiva incendiaria de la que se tenga conocimiento, la llamada será anónima y gratuita”.

Con estos mecanismos pretenden que la colaboración ciudadana sea una pieza esencial en la prevención del fuego y en la identificación de aquellos o aquellas que se dedican a colorear de negro el verde gallego.

Las chispas del tren

Otro de los incendios esclarecidos fue el que se registró en Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Sobradelo, donde ahora mismo permanece controlado tras arrasar una hectárea. La unidad de investigación determinó que, en este caso, la presenta causa del inicio de las llamas fueron las chispas procedentes de una catenaria del tren. Dichas chispas supusieron la movilización de dos técnicos, 5 agentes, 13 brigadas, 8 motobombas, 4 aviones y 5 helicópteros para sofocar los dos focos que se registraron en el mismo incendio.

La unidad especializada, desvinculada de la prevención de los incendios, halló el origen de los dos incendios. En el primero cabe esperar a que prosiga la investigación para saber si fue el hecho negligente de dejar una colilla fue intencionado o involuntario. Las pesquisas seguirán con la prueba de ADN y las pertinentes diligencias judiciales.

Así, trabajan los 15 miembros de la escala de agentes ambientales que se centran específicamente en la investigación de los incendios, a los que se les unirán desde hoy 30 patrullas del Ejército con los respectivos drones en el marco de la Operación Centinela Gallego 2021.

Controlado un fuego forestal en Fumaces, Riós

Los servicios de emergencia se desplazaron hasta la localidad de Fumaces, ayer por la tarde tras registrarse un incendio al lado de una carretera de la comarca de Monterrei, en el municipio de Riós. Las brigadas atacaron las llamas a ras de suelo para tratar de frenar las llamas y hasta el punto del incendio se desplazaron dos aviones desde Antela, dos aviones desde Doade y cuatro helicópteros desde la base de Vilamaior y desde Laza, con sus respectivas brigadas. Las llamas se originaron en un punto cercano a un tendido eléctrico que dejó a varias localidades sin luz y obligó a reordenar el tráfico en la carretera implicada. Las primeras hipótesis apuntan a otra colilla mal apagada. Además la Guardia Civil y la Guardia Civil de Tráfico también se personaron en el lugar.