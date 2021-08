Xinzo recupera su Festa do Esquecemento pero será en O Toural por prevención COVID

El Concello de Xinzo de Limia terminaba la semana pasada solicitando refuerzos policiales a la Subdelegación del Gobierno para hacer frente a los botellones y a las aglomeraciones en el ocio nocturno a las que apuntaban como causa principal del incremento de casos de covid- 19, sin embargo la situación no ha sido un obstáculo a la hora de continuar con la programación de la Festa do Esquecemento, desde la Alcaldía destacan que el nivel medio de restricciones obliga a extremar las precauciones pero no a suspenderlas.