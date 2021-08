Niñodaguia reivindica su singularidad: “Hay más linces que alfareros vivos”

El luso Carlos Lima mira sentado como José Álvarez “O Buraco” empieza a colocar las herramientas y materias primas para elaborar tejas. Está impaciente y empieza a hablar con los demás para que pase rápido el protocolario inicio del VII Encontro de Cacharreiros de Niñodaguia, que se inició ayer y que terminará hoy.

Con las manos cubiertas de plástico empieza a coger el molde con el que hacer las tejas y el barro para elaborarlas. Dice que “eu teño 80 anos e a verdade e que esto gústame moito e como teño un pouco mal a espalda e non me podo agachar, pois inventei esto que está a uns centímetros do chan para non forzar tanto a espalda”. Ante las preguntas de los asistentes, dice que “as tellas non se deben secar aquí enriba se non nunha lareira, pero como quero seguir vindo uns anos máis a ferias e así, pois teño que cuidar a miña espalda”.

Exposición fotográfica

Minutos después de uno de los artistas del oficio, oriundo de O Rosal, el presidente de la Diputación, el alcalde de Xunqueira de Espadanedo y los artistas locales, autonómicos y lusos dan inicio al encuentro con la inauguración de una muestra fotográfica de José Suárez. En ella, se describe visualmente el trabajo del oleiro, desde la extracción del barrio en la ‘barreira’ hasta la venda de las obras. Una exposición fotográfica que contiene 24 imágenes, 20 de ellas pertenecientes a Niñodaguia y otras 4 a la Plaza de Abastos de Allariz. En ellas se puede ver como el hombre y sus manos gobiernan el marco con la tradición monopolizando la temática. Son las únicas fotos que quedan de aquella época, donde los alfareros en Niñodaguia eran abundantes, sin embargo, ahora reclaman un relevo generacional que no acaba de llegar ni se le espera.

Una actividad infantil, de la mano de Susana González, congregó a una veintena de jóvenes de la zona que realizaban campamentos y otras actividades deportivas. La ceramista de A Coruña señala que “la supervivencia de nuestras raíces es importantísima es nuestro patrimonio, es de donde procedemos. A los niñas y niñas, yo que me dedico a hacer mucha divulgación siempre, les digo que hay que defender a los delfines, a los tigres de bengala, pero hay más linces que alfareros vivos. Entonces defendamos también a los alfareros”.

Mientras prepara los materiales para la llegada de los niños recuerda que “yo empecé siendo autodidacta y después fui a la escuela de artes y oficios de Coruña, pasé por una fábrica y desde el año 1990 llevo con mi taller en Terralume”.

Sobre el oficio en sí y su situación analiza que “estos oficios como tantos otros tradicionales y con valores muy arraigados se pierden por ignorancia. Porque la gente compra en Amazon”. Y añade que “todos los valores que de verdad importan están contenidos en la artesanía, no solo en la olería, la sostenibilidad, el kilómetro cero y esos productos de proximidad, el utilizar los recursos del entorno, solucionar los problemas a base de los medios de los que dispones en el entorno, la honestidad de la persona con sus piezas y su forma de vender ya que enfatiza en la necesidad de que su producto es bueno”.

Un altar de la artesanía

Niñodaguia es uno de los cuatro altares que quedan vivos de la artesanía de cerámica en Galicia, junto con otro en A Coruña y dos en la provincia lucense. Ante el “esmorecemento” que existe en los oficios artesanales, no solo Susana, si no que los demás también coinciden en decir que “no hay relevo generacional, aparecen muy muy pocos y los que aparecen acaban cambiando, porque esto no es una cosa de aprender en un mes ni en un año, necesitas tiempo, por lo menos entre tres y cinco años”.

Marcos e Irene, un niño y una niña, cogieron un molde de una chocolatera y un botijo, respectivamente, para jugar con el barro con las instrucciones de Susana González. Quizás en un futuro no muy lejano, a ellos les guste el barro y sus manos sean la herencia que Niñodaguia pide a gritos.