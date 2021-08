Estabilizado el mayor fuego del verano tras arrasar 200 hectáres en un día

El mal endémico de todas las temporadas de verano en Ourense se hizo esperar un mes para registrar el mayor incendio forestal en el mes y medio de la temporada estival. Los servicios de emergencias lograban ayer por la mañana estabilizar las llamas que arrasaban, al menos, 200 hectáreas en el municipio de Rubiá un patrimonio natural formado por pinos, matorral y castaños, después de horas de duro trabajo.

Desde la Consellería de Medio Rural informaban también de la estabilización del incendio después de una tarde de intenso trabajo por parte de los servicios de emergencias y también de una noche que fue larga, hasta altas horas de la madrugada, y clave para que las llamas remitiesen. En concreto, en el incendio de Rubiá trabajaron dos técnicos, 13 agentes, 27 brigadas, 13 motobombas, 3 palas, 9 aviones y 10 helicópteros.

Todo un despliegue para intentar controlar unas las llamas que no afectaban ni se acercaban a las casas de los núcleos de los alrededores, pero que dejaban una columna de humo que iba aumentando a medida que pasaba la tarde. Ahora, la situación de estabilización calma la preocupación inicial, pero alimenta otro temor en los servicios de emergencia que dicen que “esperemos que non se volva reactivar, hai que lembrar que estabilizado, non é controlado”.

El mismo temor tiene el regidor del municipio de Rubiá, Elías Rodríguez, que señalaba que el fuego no afectó a la zona de viviendas ni tampoco se le acercó pero describió que “lo que ardió fueron fundamentalmente zonas de pinos, matorral bajo y en este momento afectaba a alguna zona donde hay castaños y ahí es donde puede existir el peligro real, a lo largo del día de hoy, de que se reactive por esas zonas”.

También puso el foco en la actividad incendiaria que existe en la provincia y la posibilidad de que las llamas fueran intencionadas, pero sin querer asegurarlo: “¿Por qué se produjo este incendio? Pues eso es una buena pregunta. En estos casos siempre tiendes a pensar que es provocado, porque cuesta entender que se produzcan incendios de estas características. En todo caso, no dispongo de la información suficiente como para asegurarlo y no me quiero pronunciar en ese sentido. Además eludió a las estadísticas de los últimos años y arguyó que “nosotros no somos una zona donde se produzcan demasiados incendios o fuegos continuos todos los veranos, no es así. Sí que es cierto que hay conatos de incendios pero puede decirse que llevamos unos años sin incendios grandes o preocupantes”.

La ola de calor también deja temperaturas máximas en O Barco de Valdeorras donde los termómetros, según la Agencia Gallega de Meteorología, alcanzaron ayer los 40 grados. Precisamente, el calor extremo en la comarca y la posibilidad de viento a última hora de la tarde, eran las principales preocupaciones para que las llamas no se reactivasen.

Las 200 hectáreas ardidas entre anteayer y ayer a la noche superan a las 170 de Sobradelo, en Valdeorras, el pasado mes de junio y hasta ahora solamente se han quemado 500 hectáreas en lo que va de año, 400 en verano. Una cifra inferior a los últimos años, pero que de nada sirve, como dicen las brigadas antiincendios, ya que “con este calor y que estamos a mediados de agosto, no se puede hacer balance. En los últimos años tenemos presente como son los meses de septiembre y octubre, así que es mejor esperar a ver que pasa, pero se empieza a notar que la actividad incendiaria está empezando”.

Ayer a última hora de la tarde se registraba otro fuego en Sobradelo con varios focos donde se movilizaron dos helicópteros y dos aviones para tratar de apagar las llamas.