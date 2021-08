Escaleras mecánicas y parque termal, entre las obras de Jácome que el PP debe asumir

Gonzalo Pérez Jácome es desde el jueves el único alcalde en minoría que ha conseguido 62,6 millones de euros para gastar a través de una modificación de crédito y con un reparto, que él mismo diseñó cuando solo tenía 3 concejales de gobierno, tras la ruptura con el PP. Ahora los populares, con los que vuelve a gobernar –aunque siga siendo un gobierno en minoría– tras reeditar el bipartito, tendrán que asumir el modelo inversor del alcalde, pese a haberse abstenido cuando Jácome llevó esta importante modificación de crédito, y los populares eran oposición.

Este giro insólito tiene a la oposición de PSOE, BNG y díscolos de DO doblemente indignada. Por un lado porque no tienen ni opción a presentar alegaciones, pues la Ley Electoral avala la aprobación carta de legalidad a esa modificación al no haber sido capaces como oposición de presentar una moción de censura contra Jácome, y además porque esa fuerte suma, equivale casi a un presupuesto municipal anual.

De hecho los presupuestos anuales del Concello de Ourense suelen rondar cuando se aprueban (este año vuelven a estar prorrogados) los 100 millones de euros y la partida inversora al margen de otras transferencias era pírrica, comprado con esta “bomba” presupuestaria que tiene Jácome entre manos y que, si consigue sacar adelante, podría mejorar sus expectativas electorales en detrimento de sus socios.

Una de las partidas más importantes, de casi 11 millones de euros será para dotar diez escaleras mecánicas en otros tantos puntos de la ciudad, un proyecto personal de Gonzalo Pérez Jácome, denostado por los grupos de oposición por no considerarlo prioritario para la ciudad, y que ahora podrá hacer tras la aprobación definitiva de esa modificación presupuestaria.

También están los 14 millones de euros para la renovación de la flota de autobuses de la ciudad. Es uno de los proyectos más urgentes, de hecho esta misma semana se averiaban dos de los trenes termales que pertenecen al transporte urbano pero el alcalde también ha planteado incluso renovar la flota antes incluso de renovar un servicio caducado hace 5 años.

Los contenedores subterráneos con una partida de 1,6 millones de euros, son otro proyecto avanzado antes de la ruptura del bipartito, pero que luego Jácome tendrá que negociar con el PP tiene una partida d e1,6 millones. También ha incluido ya una partida de 4 millones para su plan de choque de infraestructuras, y entre las inversiones par a el área social, convenios, ayuda a autónomos y demás se incluye otra idea absolutamente suya y de su programa, en este caso el derribo del viajo matadero, para ubicar allí su parque acuático termal, que deberá apoyar el PP.

Paco Cacharro, el "salvavidas"

En este contexto, con un alcalde crecido, por una concatenación de asuntos judiciales y de gestión que le son propicios, el regidor suele agradecer de forma reiterada la labor del coordinador general del Concello Paco Cacharro, el cargo mejor pagado del Ayuntamiento pero el más rentable según indica a menudo Jácome, pues es “la mano que mece la cuna” según fuentes del propio Concello, y en el mejor de los sentidos, el de la experiencia, pues de muchos de los asuntos legales y administrativos, y es el que da la última revisión a cada pliego, idea o papel. Abogado, y con amplia experiencia en la administración local, tras su paso como secretario de la Diputación de Ourense, Cacharro es para muchos, el salvavidas de Jácome en cantidad de asuntos y uno de los pocos a los que “escucha y respeta” afirman, tras la “debacle” de ceses de gente de su gabinete tras la ruptura del bipartito.