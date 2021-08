La curva COVID baja, con 56 casos menos, y preocupa el regreso del ocio nocturno

La curva de diagnosticados como positivos COVID, en la provincia sigue en descenso, con 1.176 casos registrados, 56 menos que el día anterior. Del total de 1.176 casos, 425 de ellos n el municipio de la capital, lo que supone 52 menos en las últimas horas. No baja sin embargo la presión hospitalaria, con 35 personas hospitalizadas ayer, 1 más, y 4 pacientes que siguen en la UCI.

Si bien el contexto es positivo y la incidencia acumulada en los últimos quince días, está en los mejores niveles de las principales ciudades galleas tanto autoridades sanitarias como la mayoría de los hosteleros, miran con temor la reapertura esta medianoche del ocio nocturno, al pasar la ciudad a nivel medio. De hecho la mayoría de pubs se plantean no abrir.

El presidente de los hoteleros de Ourense, ya avanzó la “preocupación de parte del sector que no abrirá sus puertas, y por el hecho de que la mayoría de los jóvenes no hayan culminado su ciclo completo de vacunación”.

La incertidumbre del sector, coincide con el decreto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que considera que la obligación de presentar un certificado COVID-19 para acceder al interior de establecimientos hosteleros y locales de ocio nocturno en Galicia carece de vigencia, al no haber sido autorizada judicialmente.

En los dos autos notificados ayer jueves alegan que a Xunta no remitió al alto tribunal la orden del 22 de julio que contenía el requerimiento de presentar el certificado COVID-19 en establecimientos de hostelería y restauración.

“Nos brindan poco aforo”

La mayoría de los pubs del casco viejo señalan que “llevamos en algún casos meses cerrados y ahora no vamos abrir las puertas por unas horas que nos dan has ala madrugada y volver a arriesgarnos al cierre después de toda la inversión para reponer y poner los locales al día en pocas horas, pues nos dieron la noticia el martes”, afirma un hostelero de un conocido local del Corregidor que prefiere no dar su nombre.

Pese a a suavización que entra en vigor esta medianoche, tienen posibilidad de “un 50% de aforo en interior y un 75% en terraza ·“y eso no nos asegura que merezca la pena la reapertura, contratar personal y demás”, afirma.

"Llevo cerrado desde marzo de 2020"

Celso Araújo es el propietario de uno de los más conocidos pubs del Ourense nocturno anterior a la pandemia. Su local , el “Heaven”, en el casco viejo lleva ya cerrado “desde marzo de 2020,y por tres horas que nos dan a partir de hoy hasta las 3 de la mañana, no voy a reabrir. No me importa esperar algo más y hacerlo con seguridad, creo que va a ser la postura mayoritaria de los compañeros del sector con los que hablo” afirma.

“La mayoría de los hosteleros del sector prefieren esperar verano que viene y volver con todas las garantías. Como mucho se intentaría en Navidad” pero dependiendo del nivel y de nivel estén los datos, puntualiza el empresario.

Considera al igual que el resto de propietarios de pubs también muy escaso el aforo, que se concede junto con la relajación de horarios, y también cree que no compensa en este contexto sacar a la gente del ERTE.