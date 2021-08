El PSdeG-PSOE de Ourense afirma que las obra de rehabilitación de la plaza de abastos de As Burgas está en riesgo y por un doble motivo: que Jácome y el PP “torpedean el proyecto” de reforma integral del edificio de la plaza de abastos de As Burgas no pagando a la constructora “que lleva nueve meses ejecutando las obras” y por los fallos en las alegaciones pera no perder la ayuda estatal al proyecto “al no justificar la subvención del Estado en tiempo y forma”.

Así lo denunció ayer la viceportavoz de PSOE, Natalia González, quien en nombre del grupo socialista explicó que la subvención concedida por el Ministerio de Fomento en el marco del Programa del 1,5 % Cultural para realizar las obras está en una situación “crítica” después de que el Concello de Ourense “presentara las alegaciones fuera de plazo y con vaguedades”.

La concejal señaló que “somos conocedores de que había un período definitivo de alegaciones y ahora sabemos también que esas alegaciones están incompletas. Si la situación era grave, ahora aún lo es más” señaló la concejal Natalia González, quien reiteró el compromiso expresado por los socialistas a semana pasada en relación a la petición de amparo por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ya que “siempre estuvimos en la defensa de la subvención de este proyecto que debe ser clave para lo futuro desarrollo de la ciudad”.

Dejan claro que “los únicos culpables” si la subvención se pierde son Jácome y el PP, una na situación a la que hace falta sumar los tics morosos del alcalde” , señalan que, según las informaciones que manejan los socialistas, “adeuda dinero” a la empresa que está trabajando en la reforma del edificio. Además en seis meses rematan las obra y “no hay plan funcional” indican tanto para el regreso de los placeros al edificio como para la renovación del rianxo.