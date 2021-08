O 11 de agosto de 1921 –logo dun proceso de trámites de casi un ano de duración– a igrexa de Santa Comba de San Trocado de Bande declarouse monumento nacional. O templo foi, ademais, o primeiro enclave da provincia en gozar desta consideración, o que supuxo que o edificio quedase baixo tutela e protección do Estado.

Con motivo deste acontecemento, poden verse dentro da pequena igrexa unha serie de paneis nos que os visitantes poderán descubrir a historia da construción visigótica e algunha das intervencións que para a súa conservación se levan feito nas últimas décadas. Fotografías do templo de principios do século XX e miniaturas medievais son algúns dos materiais que completan a mostra que se pode visitar de balde.

Magnificamente conservada –en parte polo traballo dos veciños– e sen grandes modificacións respecto ao diseño orixinal, a igrexa tiña forma de cruz grega á que se engadían un ábside no costado oriental e un pórtico no occidental, prácticamente simétricos, según os estudos levados a cabo.

Datado no século VII, o templo foi obxecto de varias intervencións para a súa conservación, algunhas das cales quedaron sen executar, como foi o caso da planificada polo arquitecto ourensán Daniel Vázquez-Gulías, en 1922. Case unha década despois (entre 1931 e 1934) Alejandro Ferrant planificou un proxecto de restauración que incluíu a reposición de cubertas e a escavación do interior do piso e o exterior. Foi nestes anos cando quedou vinculada dun xeito definitivo ao arte visigodo, malia que hai referencias á zona de Santa Comba na ‘Historia de monasterios y prioratos anejos a Celanova’ (escrito por Fray Benito de la Cueva) que sinalan que o templo podería estar levantado xa no século VII.

As últimas labores de conservación que se recollen na exposición son as levadas a cabo polos arquitectos oriundos da provincia María Jesús Blanco e Manuel Seoane –que en 1999 ordearon drenar perimetralmente o terreo e arranxar as cubertas– e a lucense Marta Rodríguez Fernández –que traballou enfocada en mellorar as condicións de humidade do templo no ano 2015–.

Diversos investigadores e entidades académicas de ámbito nacional afondaron, nos últimos lustros, na historia de Santa Comba con programas nos que se aplicaron técnicas como a análise por termoluminiscencia (para estudar os ladrillos das bóbedas), a fotogrametría (para un estudo arqueolóxico pormenorizado) ou a datación dos morteiros para un maior coñecemento da obra arquitectónica que pertencía á orde dos Benedictinos e que conformaba parte dun mosteiro máis amplo.

Onte, veciños de Bande achegáronse ata o templo para celebrar o centenario da declaración como Monumento Nacional posto que son eles os que coidan e vixilan o edificio a diario de forma totalmente voluntaria e sen remuneración a cambio. María Isabel Alonso leva máis de vinte anos limpando e atendendo ás visitas na igrexa visigótica que contactan con ela –a través do seu móbil que se atopa na entrada ao templo– para que lles abra as portas. O seu marido, Antonio Blanco, manten coidado o entorno exterior desbrozando e segando durante todo o ano.

“A xente do pobo sempre arroupou esta igrexia, sostúvose gracias ao pobo; as chaves foron pasando das mans duns a outros”, explicaba ela a este xornal no mes de decembro de 2020. E aínda que xa non é lugar habitual de misa, acolle culto e celebracións como bodas, bautizos ou homenaxes coma o da xornada de onte.

“Seguiremos coidando isto o que poidamos”

Abrumada ante tantas autoridades rodeando o patrimonio que ela limpa e coida a diario, María Isabel amosábase esperanzada por que a celebración do centenario supoña un pulo para o templo e unha maior inversión para a súa conservación.

“A verdade é que hoxe é un día para estar contentos, que todos os ollos se pousen sobre Santa Comba e vexan o fermosa que é. O meu marido e máis eu seguiremos coidando e vixiando isto todo o que poidamos”, afirmaba unha vez rematado o acto no que tamén houbo unha actuación musical a cargo do grupo Ghaveta e unha visita teatralizada.

O alumnado do obradoiro de emprego ‘O Refectorio’ encargouse do aperitivo servido.

A alcaldesa de Bande agradece á veciñanza a “atención e coidado” que prestan ao templo visigótico

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén; a directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez; o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; ou o presidente da Deputación, Manuel Baltar, foron algúns dos altos cargos que onte asistiron á celebración do centenario da declaración de Santa Comba de Bande como Monumento Nacional; un 11 de agosto do ano 1921.

Non puideron asistir, segundo argumentaron, por problemas de axenda o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a conselleira de Turismo, Nava Castro. Trátase dun Ben de Interese Cultural (BICs) no que o goberno autonómico está a investir na súa conservación e na divulgación do seu legado único. No pasado mes de abril anunciouse a rehabilitación integral da reitoral que suporá un investimento de 424.000 euros por parte da Xunta. Ao acto conmemorativo tamén acudiron a xerente do Inorde, Emma González; alcaldes da comarca; representantes das cámaras municipais portuguesas de Melgaço e Montealegre; e deputados autónomicos e nacionais.

A alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, agradeceu á veciñanza a súa “atención e coidado coa igrexa, así como a colaboración das institucións na súa conservación” e apostou porque este enclave, xunto co xacemento Aquis Querquennis, sexan polo de atracción para os amantes da cultura. Pola súa banda, o presidente da Deputación subliñou a importancia histórica dun templo que defendeu como o máis antigo da península.