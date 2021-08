“Hagamos lo posible por evitar poner en riesgo el bienestar emocional de los menores y de sus familias”. Esa es la petición detrás de la puesta en marcha de la página de Facebook llamada ‘Creación de un punto de encuentro familiar de forma urgente en Verín’, cuyo título no deja lugar a dudas. Varias de las familias del municipio exigen que se implante un punto de encuentro familiar, y lamentan que el único que existen en toda la provincia de Ourense se encuentra precisamente en la capital.

Las familias encuentran muchos problemas, partiendo de la cantidad de horas semanales de viaje que tendrían los menores, tanto de Verín como de otros ayuntamientos todavía más alejados, a lo largo de la semana, dependiendo del número de visitas.

Con todo, es el menor de los problemas. José Manuel, el padre que ha creado la página, asegura que se interesó por la situación desde que él mismo necesitó hacer uso de este punto de encuentro, hace ya más de 5 años. “En todo este tiempo he tenido reuniones con diversos organismos, incluso en el propio Concello me reconocen la idoneidad y la necesidad de crear el punto de encuentro, nombran beneficios tanto para las familias como para el ayuntamiento, pero han ido pasando los años y el servicio no se ha creado”, lamenta este padre.

En la actualidad, tanto en Verín como en los municipios limítrofes se dispone de gran cantidad de recursos físicos –dependencias y locales–, pero también materiales y humanos que, o bien contratados por el propio Concello o bien a través de diversas subvenciones, se destinan al ámbito social. “Lo que pedimos es que se priorice, que se realice una redistribución de los espacios y las funciones del personal ya contratado, según las necesidades reales de la ciudadanía y no de la política”, reclama.

Complica la conciliación

Para poner en contexto la necesidad de la instalación, José Manuel explica que su caso no es ni el más grave ni el único. “Conozco, sin indagar nada, de primera mano, familias que están en la misma situación o peor que yo: mujeres víctimas de violencia de género me han relatado que a pesar de la situación que vivieron o viven, si el progenitor tiene derecho a visitas intersemanales, son ellas quienes se tienen que encargar de nombrar a una persona de confianza para que vaya con sus hijos hasta algún lugar público, y esté presente mientras se realizan las visitas, debido a que en este ayuntamiento no se dispone de un punto de encuentro familiar”.

Si deben ir obligatoriamente, por decisión judicial, al punto de encuentro, situado en la calle Celso Emilio Ferreiro de Ourense, la situación no mejora. “Muchas se ven obligadas a cambiar turnos laborales para poder encajar esas citas, obligando a los menores a salir del colegio, a comer con prisas, subirse a un coche, realizar un trayecto de una hora u hora y media, y luego ese niño de vuelta a casa ya solo para dormir, porque no llegaría antes de las 21.00, y al día siguiente de nuevo al colegio. Es un trastorno para todos, para las familias, para la conciliación laboral, para costear esos desplazamientos y sobre todo para los más desprotegidos, los menores. Es necesario la creación de un punto de encuentro aquí”, censura José Manuel.

Sigue relatando la situación y lamenta que otro de los problemas de que el único punto de encuentro familiar esté en la ciudad de Ourense es que muchos de los progenitores tienen derecho a llevar a sus hijos a su domicilio durante el horario de visita que les compete y, sin embargo, al tener que trasladarse a la capital, se ven obligados a tener que pasar el tiempo con el niño o la niña paseando por la ciudad, o “simplemente teniendo a quedarse en las dependencias, lo que es incómodo”.

Un proyecto pasado fallido

Hace más de una década, Patrimonio autorizó la reforma de una casa en el casco antiguo de Verín para un punto de encuentro familiar. Se llegó a reformar con el objetivo de dar cobertura a todo el sureste de la provincia, para que funcionase en colaboración con los servicios sociales y centros escolares para detectar y tratar situaciones problemáticas de familias en conflicto con repercusión en los niños. Sin embargo, se para actividades infantiles.

“Pedimos que, si no es ese, sea otro, pero que se ponga en marcha, por eso hoy vamos a salir a recoger firmas en horario de mañana, coincidiendo con la feria de Verín, y el jueves, a partir de las 19.00 horas. Además, por fin, el alcalde nos ha citado para el viernes, a ver si se nos escucha”, solicita José Manuel.