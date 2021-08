Las matriarcas que moldearon Bragança

Ocurre demasiado a menudo que la Historia y las civilizaciones no prestan la debida atención a dos elementos fundamentales que explican el mundo entero y la vida en sí misma: el arte y las mujeres.

Como dijo en más de una ocasión el arqueólogo de la Universidad de Burdeos, Francesco d’Errico, unas condiciones aciagas podrían suponer la aniquilación de algunas culturas, pero es posible que esas mismas condiciones, para otras, fuesen un acicate para progresar. “Cada región del planeta produjo culturas con diversas trayectorias. En determinadas circunstancias, una situación de caos transitorio podría barrer una cultura en una zona dada, mientras que en otra área la población podría sacar partido del desafío”, afirmó en más de una entrevista.

En Portugal, una investigadora –con mucho instinto y sensibilidad– sigue el rastro de algo tan primitivo como el barro, sus pigmentos, sus usos y sus transformaciones de sur a norte del país. Cátia Cardoso (Barcelos, 1994) recorre la geografía del país luso para intentar entender por qué en unas zonas la alfarería perduró más que en otras y qué provocó –aquí entran en juego las condiciones aciagas para unos y de provecho para otros– que unas poblaciones moldearan su desarrollo económico haciendo girar el torno y otras lo apagasen.

“Mi trabajo surgió porque yo soy de la región de Barcelos y aquí tenemos mucha riqueza de alfarería utilitaria y de decoración”, comienza explicando cuando le preguntan por el origen de su estudio. “En algún momento que no sabría determinar en el tiempo, me di cuenta de que había una enorme falta de información bibliográfica al respecto. Y si esto era así en mi lugar de origen, me pregunté cómo sería en el resto del país. Por lo tanto todo viene de un microsistema y quise hacer una transposición al macro, que es Portugal”, resume gesticulando fluida y suavemente las manos.

El pasado mes de mayo, Cátia emprendió su viaje a través de más de cincuenta parajes continentales –aclara que no incluyó a las islas en la investigación– distintos. Lo hizo sola y sin ningún tipo de financiación. Más de 4.500 kilómetros recorridos y un agujero en la cuenta de 2.000 euros para entender y explicar mejor ese pequeño país con una enorme historia aún por contar. “Siento que se le da mucha importancia a la investigación científica y ninguna a la social”, lamenta la egresada en gestión del patrimonio y especializada en artes y turismo cultural, por la Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto.

Durante su recorrido hizo una parada en los montes de Pinela –de los que se extrae un barro muy peculiar– y en donde la artesana Julieta Alves. –que trata de mantener una tradición que se remonta, como mínimo, al año 1600– continúa con el oficio de la alfarería, mezclando los conocimientos tradicionales con las nuevas tecnologías que agilizan su labor.

“En Pinela toda la producción de la alfarería recaía en las mujeres: desde coger el barro, hasta prepararlo, amasarlo y darle forma. Los hombres aquí no tenían el papel principal en la economía. Recogían leña, llevaban el hogar y cuidaban a los hijos. Se invertían los tradicionales roles de género”, explica la investigadora sobre esta parcela matriarcal de Portugal.

“También hace especial a Pinela el hecho de que las mujeres aquí sí se encargaban del torno. En el resto del país no era así por la fuerza que se necesita para dar forma a piezas de gran tamaño. Las artesanas de este lugar desarrollaron una técnica que consistía en moldear el barro trabajando con pequeños rulitos, que iban sumando poco a poco a la base, en lugar de hacerlo a partir de un trozo grande, duro y pesado de barro”, destaca Cátia.

Toda esta historia está a un paso de extinguirse, puesto que Julieta Alves es la única alfarera que queda en el lugar que combina el oficio tradicional con los métodos más modernos. La producción industrial amenaza con hacer desaparecer este arte.

Para conservar la historia de las mujeres que fueron antes que ella, Alves abrió, en el 2015, un centro interpretativo en el que se exponen obras de todos los tamaños.

Todos los amores caben en una ‘cantarinha’

Cuando nació la feria de Bragança (municipio al que pertenece la freguesía de Pinela) las mujeres comenzaron a vender allí sus producciones o a hacer trueque a cambio de alimentos, ropa o lo que necesitaran. Tanta popularidad alcanzó la feria que las familias iban allí con sus hijos a pasar el día y los más pequeños terminaban por interesarse y pedir piezas de barro a sus padres. “Fue así como se crearon las ‘cantarinhas’. Tenían un precio simbólico para que todo el mundo pudiera acceder a ellas”, afirma la investigadora doctoral. Con el tiempo, comenzó a ser costumbre regalar estos pequeños recipientes con forma de jarra “a quem se quere ben”. “Tienen un significado implícito de renovación de votos. La feria de Bragança pasó a llamarse feria de las ‘cantarinhas’ y se celebra cada tres de mayo. Allí los enamorados, los amigos y los padres e hijos se regalan una pieza”, relata tras su viaje por Portugal. Cátia explica que en su estudio solo abarca la alfarería utilitaria –y descarta la de decoración– porque su producción se encuentra por todo el país –mientras que la decorativa se reduce a unos pequeños núcleos–.

Cada barro tiene características diferentes

En Pinela el barro es muy particular. Todos lo son por las diferencias de la tierra con la que se elabora en cada sitio. Pero en este pueblo es más fácil de trabajar y tiene un componente que da una textura brillante a las piezas. “Esta zona no es muy montañosa y eso configura las particularidades del terreno”, expone. Consciente del poco interés que suscita su trabajo para ser financiado, ella sigue intentando dar a conocer su proyecto y la historia de Portugal a través de las redes sociales. Una página de Facebook y una cuenta de Instagram sirven a los más curiosos para aprender a la vez que la investigadora descubre nuevos elementos sobre la alfarería –en todas sus formas– del país luso. La historia de los libros está contada por hombres vencedores. Cátia quiere añadir la parte de la resistencia y las mujeres.