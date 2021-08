“Alrededor del 70% de nuestra población vacunada, y la situación en nuestra UCI es peor que hace un año. Hay que vacunarse, no hay duda, pero no debemos olvidar el resto de medidas. Pesimismo. ¿Cuándo acabará esto?”, escribía el médico intensivista Pablo Vidal, de la UCI del hospital de Ourense, en la red social Twitter.

“No me esperaba que hubiera esta quinta ola, por el porcentaje de gente vacunada y pensando en el futuro es un poco desalentador. Quiero dejar claro que es necesario vacunarse y que la vacuna es eficaz, pero probablemente no vaya a ser suficiente como medida única. Como medida aislada parece que no funciona”, explica el especialista a este periódico.

"La media de edad está cambiando, pero con la misma gravedad, aunque para un paciente más joven y sano resulte más fácil poder salir adelante con una neumonía bilateral"

En la UCI del CHUO hay seis pacientes, el pico de esta quinta ola por el momento. “Hay pocos que tengan las dos vacunas, otros en proceso pero todavía con la primera dosis y otros a los que por edad no les ha tocado, algún veinteañero hemos tenido”, indica el especialista. “La media de edad está cambiando, pero con la misma gravedad, aunque para un paciente más joven y sano resulte más fácil poder salir adelante con una neumonía bilateral”.

En julio la quinta ola estalló y multiplicó los contagios: 199 casos activos el día 1 del pasado mes en el área sanitaria de Ourense, 726 el día 10, más de 2.000 el día 20 y cerca de esa cifra, pero ya en descenso de la curva, el 31 de julio. En agosto remite el número total de casos activos –en el balance de ayer, de 1.401 a 1.312– pero el impacto en el área de pacientes críticos es más elevado.

"Además de vacunarse hay que seguir manteniendo mascarilla, distancia y el resto de medidas que ya conocemos"

Entre el 1 y 14 de julio no hubo pacientes positivos en COVID en cuidados intensivos. Entre el 15 de julio y finales de ese mes, el número fue variando entre un mínimo de 1 y un máximo de 4. En lo que ha transcurrido de agosto, no baja de esta última cifra, y tanto en el balance de ayer como en el del 2 de agosto se llegó a 6 (uno más que en el balance del sábado), el pico por ahora de pacientes en estado más grave de esta quinta ola.

La cifra total de hospitalizados es de 40 (tres más que el sábado), con 34 personas en planta. “Además de vacunarse hay que seguir manteniendo mascarilla, distancia y el resto de medidas que ya conocemos”, incide Vidal.

Una edad “media-baja”

El pasado lunes, 2 de agosto, el gerente sanitario de Ourense, Félix Rubial, señalaba que, tras haberse alcanzado el pico de casos activos el 25 de julio, se iría produciendo un descenso paulatino, que sigue. También avisaba de que la evolución no era tan favorable en la UCI, donde la edad de los pacientes es “media-baja”.

Dado que, al igual que en olas precedentes, el incremento en las unidades de críticos se produce con semanas de retraso con respecto a la subida de los contagios y los ingresos, Rubial dijo el pasado lunes que “no sería de extrañar que en los próximos días aún tuviésemos una cifra más elevada”.

La cifra de activos cae a nivel provincial y de forma constante en la ciudad, que de más de 1.200 pacientes con una infección en curso el 26 de julio ha pasado a 528, según el balance de ayer. En O Barco hay 95, en Verín 81, en Carballiño 62 y en Xinzo, 52, con 35 en Barbadás o 34 en A Rúa. Quince de los 92 concellos de Ourense no tienen ningún caso.