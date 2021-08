La Xunta contempla obras de mejora en el cimborrio de la Catedral de Ourense

Esta semana, José Pérez Rodríguez (deán de la Catedral de Ourense) avisaba: “Hay que adoptar medidas de seguridad y patrimoniales urgentes, en alguna de las zonas, como la restauración interior y exterior del cimborrio”.

“Es necesario actuar porque, aunque la visita de la torre de las campanas incluye una especie de aceras de piedra, no podemos dejar a los visitantes que se asomen al cimborrio. Además de las humedades, que lo están dañando interior y exteriormente, sufre el ‘mal de la piedra’, que hace que se vaya desmenuzando y las areniscas caigan en el interior del templo”, explicaba.

Ante esta situación, desde la Xunta confirman que, en el presupuesto para la rehabilitación de los templos catedralicios de Galicia que se llevarán a cabo entre el 2021 y el 2027, ya está previsto actuar sobre esta zona del edificio.

En el mes de abril se anunció que la restauración de la Catedral recibiría un notable impulso con dos nuevos proyectos –dotados con más de 800.000 euros– que permitirán solucionar las principales patologías que afectan al inmueble y que se sumarían a los más de 2 millones que la Consellería de cultura lleva invertidos durante la última década en el emblema de la ciudad de As Burgas.

“De aquí ao próximo Xacobeo vanse levar a cabo melloras cunha importante cantidade de diñeiro. Todo está enmarcado dentro do ‘Plan de Catedrais’ orzamentado con 38 millóns. Agora mesmo, no templo de Ourense estamos coas fachadas, as campás”, afirma Gabriel Alén, delegado territorial de la Xunta en Ourense.

Advierte de que no será inminentemente, porque el proyecto requiere una tramitación previa y una licitación, pero que “está previsto” llevar a cabo obras en esa parte del inmueble con parte de los 38 millones presupuestados para las catedrales de Lugo, Tui u Ourense.

Por el momento, se continúa con las intervenciones en la fachada occidental, la mejora de la iluminación del Pórtico del Paraíso, la limpieza de las campanas o la restauración de las carpinterías de la torre que las contiene, entre otras obras.