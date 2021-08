“Penedo era un home que estaba sempre preocupado polos seus veciños, adicábase enteiramente a eles, era un home entregado ao seu pobo, tivo tempo para todos eles. Estivo dedicándose plenamente ao servizo dos demais”; así definía ayer Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, a Manuel Penedo, exalcalde de O Irixo fallecido en agosto de 2019. El Concello organizó este sábado un acto de homenaje para celebrar el nombramiento del exregidor del PP como hijo predilecto y para descubrir la placa de la plaza consistorial, que a partir de ahora llevará su nombre. Asistieron, además de Santalices, Gabriel Alén, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Patricia Torres, alcaldesa de Boborás, en representación de la Diputación de Ourense, así como Manuel Cerdeira, actual regidor del municipio, que relevó al homenajeado en el cargo.

Manuel Penedo fue alcalde de O Irixo durante 32 años, algo que puso de relieve el delegado de la Xunta, Gabriel Alén: “Ser alcalde do pobo onde se nace, e selo durante tantos anos é unha proeza que fala ás claras da trascendencia dos feitos e da armazón da persoa, fiel e leal ás crenzas e pensamentos que abandeiraba, receptivo e conciliador”.

Unas palabras que compartió el presidente del Parlamento gallego. “Estaba constantemente preocupado polos seus veciños, a min moítisimas veces me chamou ó hospital onde traballo para interesarse polos que alí se atopaban ingresados. Era un home de paz, de esquecer rivalidades e enfrontamentos”, destaca Miguel Santalices.

Por todos esos motivos, el Concello de O Irixo ha nombrado a Manuel Penedo como hijo predilecto del municipio tras la celebración de un pleno municipal extraordinario con un único punto en el orden del día, para dar lectura a los méritos logrados por el que fue regidor del municipio durante 32 años. Una iniciativa que el gobierno local realizó este fin de semana coincidiendo con el aniversario del fallecimiento del regidor, el 2 de agosto de 2019.

A las puertas del consistorio, Manuel Cerdeira llamó a los familiares de Manuel Penedo para que descubriesen la placa con la que la Praza do Concello pasa a llamarse Praza Manuel Penedo, “porque recordar é vivir e nós recordarémolo tódolos días”, dijo el actual alcalde, que explicó que esta distinción se lleva a cabo “en gratitude e lembranza polo servizo adicacdo a sua veciñanza”.

Fue un acto muy emotivo para la memoria colectiva del municipio en honor a un alcalde “que deixou pegadas admirables e indelebles nun pobo satisfeito e agradecido. As súas obras quedan para sempre e o respecto e agradecemento dos seus veciños refrendámolo no día de hoxe co recoñecemento como fillo predilecto daquelo que máis quería Penedo e ao que dedicou a súa vida, ó Concello de O Irixo”, subrayó Gabriel Alén en su intervención.