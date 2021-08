Personas en riesgo de exclusión que esperan su vacuna: “Tengo 43 años y aún no me han avisado”

Hay ciudadanos en edad de haber sido ya vacunados –o de contar al menos con la primera dosis– pero con los que la administración todavía no se ha puesto en contacto para la cita del pinchazo, porque sus datos telefónicos no están actualizados, porque carecen de un número de contacto o incluso porque no figuran en el sistema. Son los supuestos de algunas personas sin hogar o en otra situación de riesgo de exclusión.

“Se están recabando datos con las ONG implicadas con este colectivo para definir la mejor estrategia de captación y vacunación de estas personas”, responde la Consellería de Sanidade a este periódico. “Por ahora nadie me ha llamado, no sé si es porque no tienen mi teléfono. Yo me moví y fui a la residencia a preguntar. Allí me dieron un número, pero a veces está comunicando o no me cogen. Supongo que antes o después pasará y la vacuna llegará”, relata Alberto, un ourensano de 43 años, con optimismo.

Como él, a las puertas del comedor social que gestiona Cáritas en Ourense, había ayer una pareja con la misma edad y en idéntica situación, a la espera de ser citados para la vacuna contra el COVID. “Aún no me han avisado. Los dos somos pareja y tenemos el mismo teléfono móvil para los dos, pero no ha llegado ningún mensaje, ni para ella ni para mí. Yo sí quiero que me avisen, pero de momento nada”, indicaba el varón este viernes.

“Queremos ir a trabajar como temporeros a Francia, a la vendimia, y necesitamos la vacuna”, completa ella. “Vamos a ir por voluntad propia a la Casa de Chocolate [el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Ourense] para intentar que nos lo solucionen”, señala él.

Cáritas contacta con el Sergas

M., de 50 años, lleva media vida en España. “Ni me llamaron ni me llegó ningún mensaje, y eso que estoy bajo control médico, porque tomo la metadona”, indica. “Sí quiero la vacuna, como los demás”. Otro hombre de la misma edad, usuario del comedor, tampoco ha recibido la citación, aunque en su caso no tiene intención de recibir la dosis.

El servicio del comedor social va más allá de la cobertura básica de las necesidades de alimentación y de higiene, con una asistencia individualizada para intentar que los usuarios encuentren una vivienda y un empleo, o que sean informados de los recursos de otras entidades y de las administraciones a su disposición. Óscar Diéguez, el coordinador de programas de Cáritas en Ourense, señala que desde el comedor “se hacen las gestiones para poder entrar en las listas de vacunación, y a mayores se hace la gestión directamente con el Sergas para incluir a esas personas en las listas, porque muchas de ellas no tenían activado el sistema de alertas SMS, por lo que nunca recibirán el mensaje. A aquellas personas que lo demandaron se les ayudó a estar en la lista para recibir la vacuna. Todas las coordinaciones que hemos tenido con Xunta y Sergas han sido excepcionales, siempre con una respuesta maravillosa”, asegura el técnico de esta ONG.

Diéguez añade que en el programa Mujer de Cáritas, “con aquellas que estaban tramitando la tarjeta sanitaria o que aún no la tenían, se les ayudó para que fueran incluidas en las listas de vacunación, a través de la coordinación con el Sergas y la Xunta. Puede haber personas desconocidas para el sistema de salud, de manera que lo que hacemos es dar el aviso de que están. En todos nuestros servicios se intenta conocer la situación real de las personas a todos los niveles, porque a veces no se produce una demanda explícita pero sí hay una necesidad”, expone el coordinador.

El Concello: "Es vital que animemos a la vacunación"

A finales del pasado mes de julio, en el albergue para personas sin hogar de la Plaza del Trigo se detectó un primer positivo de un hombre que requirió hospitalización, y después del cribado a otros usuarios –siete estuvieron confinados–, dos más dieron positivo y permanecieron aislados en el último piso del albergue, con habitación y baño aparte, habilitando el Concello el viejo recinto de alojamiento de San Francisco como lugar de acogida para las personas sin un techo.

“Se dio traslado al Sergas de quiénes estaban sin vacunar todavía, porque entre estos usuarios algunos tienen pauta completa, otros una dosis y algunos ninguna, ya que son personas transeúntes que pueden haber sido vacunadas en otras comunidades”, explica la concejala de Servicios Sociales, Eugenia Díaz. “En la cuarentena por este brote también planteamos una distribución entre los que estaban con pauta completa o les faltaba alguna dosis”.

La edil, que es farmacéutica de profesión, señala que desde el área de servicios sociales se pregunta a los usuarios y se informa sobre la importancia de la vacunación. “Es un compromiso en el que tenemos que trabajar todos, en fomentar que la gente se vacune. También nos toca en servicios sociales esa labor con la gente que atendemos. Es vital que desde el Concello animemos a la vacunación”, sostiene.