Las tasas por actividades que suponen ocupación de la vía pública, surgen de una ordenanza vigente, por lo que “sería una ilegalidad no cobrárselas al Cineclube Padre Feijoo”, ha respondido el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tras las quejas de esta asociación cineclubista que, 39 años después, ha decidido suspender su oferta de cine de verano al aire libre, gratuito para los ourensanos, porque el Concello les exige pagar esas tasas por ocupación de suelo público.

La entidad no lucrativa, que ha asumido en todo momento los gastos (más de 2.000 euros) por esa oferta de cine de verano que ofrecía cada agosto en la calle, afirma que esa ilegalidad de la que habla el alcalde, se resolvería modificando la ordenanza fiscal, para eximir de tasas a colectivos con fines no lucrativos.

El alcalde afirma que esta ordenanza no fue aprobada por DO, su partido pero que es obligatorio aplicarla. “La única forma de no cobrar la tasa sería que el Concello fuera coorganizador de esa actividad” apuntan.

El canon fijado es de 0,45 euros por metro cuadrado y día, de forma que para una utilización de 100 metros cuadrados, la tasa sería de 45 euros indican el Concello. No obstante el cine club había señalado que al necesitar un amplísimo espacio para respetar las distancias COVID, el precio se dispara y sería inasumible para ellos. El Concello les recuerda que ya aporta al CineClube Padre Feijóo, con una subvención de 6.000 euros.