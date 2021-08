Carmen, 13 años y alcaldesa por un día: “Este sillón te da... no sé, cierto poderío”

El hemiciclo del Concello de Ourense cambió ayer de rostros y la Alcaldía además, mudó de género, pues no hubo alcalde sino una “alcaldesa” accidental de la ciudad, Carmen, de 13 años, y sus compañeros Martina y David, también adolescentes, ocuparon los cargos de secretaria e interventor del Concello respectivamente.

Ellos son tres de los jóvenes que participan en el Campamento Urbano de Amencer, que arrancó su 34 edición esta semana en Ourense. A uno de los grupos en los que se han dividido los niños para las actividades, les tocaba probar las mieles del poder, ocupando los asientos del salón de pleno.

Y muy dulce debe ser la poltrona, porque Carmen, la alcaldesa “in pectore” ayer, al remate de este acto en el Concello, y a la pregunta de “¿qué se siente cuando se ocupa el sillón del alcalde? ¿Es adictivo?”, respondió con simpatía que ahora “incluso veo lo de ser política como una posibilidad más” . Confesó que sentarse en el asiento de Alcaldía, “no sé, no se puede explicar, te da... cierto poderío que no ha sentido nunca nadie”. Martina, la “secretaria” del Concello, el cargo de habilitado nacional y el mejor pagado en cualquier ayuntamiento, asentía. Ahí arriba se veían empoderadas.

Armando Ojea, alcalde en funciones, en sustitución de Gonzalo Pérez Jácome que se encuentra de viaje, fue el encargado de recibir a los jóvenes y de explicarles además de forma didáctica el reparto de escaños, los grupos políticos representados, el mecanismo de un pleno municipal. La de ayer fue una “corporación ejemplar” que apenas quiso hacer preguntas. Ojea les recordó que, a su edad están a tiempo para plantearse cualquier tipo de vocación futura, incluso la incluso la de política. “¿Alguno quiere ser político?” preguntó, y no hubo respuestas. Al remate Armando Ojea fue obsequiado con una camiseta y un diploma de esa 34 edición del Campamento Urbano. “Moitas grazas, facía tempo xa que non me daban ningún un diploma”, bromeó.

Y otro pleno en la Diputación

Simultáneamente, otro grupo de niños y niñas, estos de Primaria, visitaban la Diputación, para recrear un pleno infantil, dentro de la jornada del “Día del Parlamento” que organizaba el campamento urbano de Amencer en el que también participan.

El vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, fue el encargado de recibir a los niños a los que explicó que “cuando un vecino tiene un problema, acude a su alcalde, y cuando un alcalde tiene una necesidad acude a la Diputación, que es el ayuntamiento de los ayuntamientos, y coopera con múltiples servicios”, indicó.