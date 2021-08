El vacío cultural de Ourense se agrava. al caer de la programación el cine de verano

“No entendemos por qué si el Concello acordó conceder la exención de tasas a los hosteleros, por ocupación de la vía pública con sus veladores, para ayudarlos en estos momentos de crisis –algo que nos parece justo y apoyamos– nos la quieren cobrar a nosotros, que somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, por unas proyecciones de cine de verano a coste cero para el Concello y para los ciudadanos, que llevamos realizando desde hace casi 40 años”, lamenta Manuel Precedo, presidente del Cineclube Padre Feijóo

Añade que “somos el único caso de esta características, en otras provincias ya lo tienen solucionado y nos vemos obligados a suspender el programa de cine de verano que íbamos a realizar en la amplia explanada próxima a la Biblioteca Nodal, con una proyección semanal durante el mes de agosto”.

Exención de tasas

Cineclube Padre Feijóo afirma que “cada proyección nos costaba como colectivo en torno a 2.000 euros, más el tiempo que de forma altruista dedicábamos los socios a organizar y estar en la proyección hasta la madrugada. Por ello no podemos asumir además el pago de tasas, y no volveremos hasta que no se modifique la ordenanza municipal correspondiente, y se exima del pago por ocupar la vía pública a este tipo de convocatorias no lucrativas, solidarias, etcétera”, explica Precedo.

Gonzalo Pérez Jácome evitó pronunciarse en su condición de alcalde y edil de Cultura sobre este asunto. La ordenanza en cuestión se aprobó ya en el anterior mandato municipal, señala Manuel Precedo “siendo Jesús Vázquez el alcalde y ya entonces no se realizó la modificación solicitada”. Si bien Gonzalo Pérez Jácome estaba entonces en la oposición “creemos que ahora sí podría hacer algo al respecto”, indica.

Las proyecciones iban a realizarse de nuevo este año en una explanada próxima a la nueva biblioteca nodal, al ser necesario un espacio más amplio para poder guardar todos las distancias COVID. Eso supone una mayor superficie ocupada y el coste final de la tasa “podrá llegar a los 2.000 euros, a mayores de los gastos que ya asume el Cineclube, por ofrecer este programa gratuito. Por eso valoramos llevar ese cine de verano a otros concellos o espacios cuyo suelo no esté afectado por la tasa de esta ordenanza municipal de Ourense, en tanto no se exima del pago a convocatorias no lucrativas”.

Doscientos días sin actividad en el Auditorio

La desaparición del cine de verano suma otro cadáver en el cementerio cultural de la ciudad. El grupo municipal del BNG en el Concello de Ourense recordó ayer que el Auditorio Municipal lleva 200 días cerrado y sin actividad cultural. Para la edil Ruth Reza, “es insoportable que el Auditorio pagado con el dinero de todos lleve este tiempo cerrado y sin oferta de ningún tipo.” Considera que el COVID es “la excusa perfecta de Jácome para desmantelar todo el tejido cultural. Un tejido cultural que desde siempre tuvo tradición en Ourense”. El BNG recuerda que “la actividad cultural repercute económicamente en sectores tan importantes como la hostelería o el pequeño comercio, así como en el turismo, al tiempo que contribuye a dinamizar la vida social de la ciudad”. Por otra parte, desde la formación nacionalista también lamentan la cancelación de la programación prevista por el Cineclube Padre Feijóo al no poder hacer frente a las tasas exigidas por el Ayuntamiento, lo que muestra “una nula sensibilidad y capacidad de colaboración” y por eso llevarán una moción al pleno para que se modifique esa ordenanza municipal.