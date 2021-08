La odisea del certificado COVID de recuperación: “No nos dan soluciones”

La quinta ola fulminó el récord de casos activos en la capital ourensana, superando los 1.200 casos y con una Atención Primaria que se vio colapsada durante semanas y que sigue sobrecargada como atestigua el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Precisamente, el titular de Sanidade junto con el comité clínico y el gobierno gallego impusieron el certificado COVID, ya fuera de vacunación, recuperación o de prueba negativa, en la hostelería o en el ocio nocturno, en aquellos municipios donde las restricciones son altas o máximas.

Iago y María son dos jóvenes que todavía no tienen el certificado de recuperación y no porque no hayan llamado a los números de incidencias COVID o se hayan presentado en los centros de salud respectivos para intentar conseguirlo. Los dos tienen una historia parecido, pero con una coincidencia significativa, no tienen el certificado de recuperación.

Entre pruebas

Iago narra su caso: “Tuve un contacto estrecho con un positivo entonces lo primero que hice fue ir al Punto de Atención Continuada, porque hace unas semanas los rastreados estaban saturadísimos, al punto de que tengo amigos que no recibieron ninguna llamada de ellos. Entonces para curarme en salud fui al PAC y me hicieron un test de antígenos y di positivo. Pasé la cuarentena y me dieron de alta”.

María parecido: “A mí me pasó una situación similar, pero a mí, no me dieron de alta, si no que me solicitaron una PCR, eso depende del médico de cabecera y la verdad que yo le insistí demasiado para que me la hicieran”. Iago la corta y le dice: “Pues a mí me dijo que no cumplía con los requisitos y tuve que pedirle un favor a un sanitario para que me llamaran del autoCOVID”. Al final Iago se hizo la prueba y María también. Sin embargo, ella dio “no concluyente, entonces me llamaron para que fuera el día siguiente a hacerme una serología con el fin de ver si tenía anticuerpos o no”.

"Es que no te dan solución"

Iago con una PCR negativa y María con una serología positiva (es decir, tenía anticuerpos) fueron a por del certificado de recuperación pero su sorpresa fue cuando ni en el centro de salud ni en las llamadas de incidencias respondían. “Es que no te dan solución, te dicen que no sale tu certificado, que lo vuelvas a intentar durante días y nada”. Iago dice que “es que el motivo de eso es que nos hicieron test de antígenos y no PCR”.

He ahí la razón. El certificado de recuperación, de vacunación o de prueba negativa depende de la Unión Europea, pero es que Europa no acepta la prueba de test de antígenos como una prueba diagnóstica concluyente, por lo que ahora son bastantes los jóvenes que no pueden obtener el certificado de recuperación europeo.

Sin embargo, en esta quinta ola los test de antígenos son la principal arma para detectar positivos entre los más jóvenes, que sin pauta de vacunación ni primera dosis ni segunda, se sienten impotentes al intentar conseguir el certificado de recuperación.

“El médico de cabecera me dio un papel, con un sello del Sergas, donde se ve que tuve un test de antígenos positivo y una serología, pero eso no es un certificado, eso son papeles sanitarios de mi historia clínica que no tengo por qué enseñar”, dice María. Iago, sin embargo, es más crítico diciendo que “es impensable que en pleno S.XXI con todas las tecnologías que hay no estén las cosas administrativas centralizadas y no validen los test de antígenos, porque así nos están engañando. Sanitariamente tiene sentido, pero administrativamente ninguno, porque te tienen que detectar la enfermedad con una PCR”.

"Algunos países europeos no aceptan estos justificantes, que no son certificados"

Piden que se valide el test de antígenos como prueba diagnóstica oficial para que puedan expedir sus certificados. Y María dice que “nos obligan a hacernos una prueba PCR o test cada dos días para entrar a sitios y viajar a algunas comunidades ya que no aceptan estos papeles y no digamos por países europeos”. Iago se pregunta “si quiero tomar algo en un bar o comer con mi familia, ¿qué tengo que hacerme una prueba cada 48 horas?”. Una odisea administrativa que todavía acaba de empezar.