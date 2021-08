La Plaza de Abastos Nº1 de Ourense está en rehabilitación y el horizonte de febrero de 2020 parece lejano, sin embargo, al analizar las reivindicaciones de los placeros y la falta de planificación de las obras complementarias hace indicar que los plazos sean justos. El regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, dijo en el pleno municipal que “los placeros están mejor que nunca en la Alameda, les construimos unas casetas para que destrocen el parque y están encantados. Parece ser que va a haber guerra, porque los placeros no quieren volver a la Plaza. A ver cómo lo encajamos”.

Enfatizó en que la oposición quiere “beneficiar a 40 empresarios y no lo hacen con los de Santo Domingo, Doctor Fleming u otras calles de Ourense”.

Subvención

El nacionalista Luís Seara tiró la caña con la posible pérdida de subvención de la subvención concedida por el Ministerio de Fomento para hacer la rehabilitación de parte de la obra. Pepe Araújo, promotor de la moción sobre una planificación del entorno de la Plaza y la reactivación de la comisión en el día de ayer, se preguntó que iba a pasar con esa subvención y “a ver como le explican a los ourensanos que la tendrán que poner de sus bolsillos”. Por su parte, el socialista Rafa Villarino describió que el grupo de gobierno “incumplió las prórrogas de 2017, 2018, 2019 y 2020 y después culpabilizarán al resto de sus responsabilidades”.

El regidor ourensano hizo una cronología de los hechos enfatizando en la okupación de los puestos de la Plaza en el inicio de las obras y arguyó que “nosotros cumplimos las leyes estatales, porque llevamos el desalojo al juzgado, no podemos echarlos de allí a la fuerza, así que cumplimos con las leyes estatales y en cuanto se adjudicaron las obras a una multinacional, el gobierno estatal no fueron flexibles “. Además también indicó que el proyecto de la piscina termal no es una idea de DO, sino que “fueron los arquitectos los que propusieron esa idea, porque ya se había planteado en anteriores ocasiones y que le daría un impulso grande a la infraestructura, además con caudal suficiente para la instalación”.