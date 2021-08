El campamento urbano inauguró sus actividades con 300 niños y mucho color

Anxo, que tiene 8 años, estaba emocionado con el humo de colores que envolvió el puente Romano a las 12.45 horas. Hace años el acto inaugural se hacía soltando cientos de globos, pero la concienciación con el medio ambiente lo transformó en una fiesta de pompas de jabón, y el coronavirus y las mascarillas obligaron a repensar la celebración.

“Mi hermana viene desde los 8 años, como yo ahora, y me dijo que molaba muchísimo”, explica este pequeño que durante el curso escolar estudia en Franciscanas. “Ella tiene 14 años y en dos años ya puede ser monitora”, avisa sobre los planes de Xiana.

Casi 300 niños se han apuntado ya –el plazo continúa abierto mientras dure el campamento urbano–. “Estamos muy contentos porque esperábamos que fuesen menos porque mucha gente tiene miedo por el COVID-19. Si alguno se lo está pensando aún, que sepa que puede inscribir a sus hijos a través de la página web de Amencer”, expone la animadora Alba Domínguez. Piscina, juegos, deportes, películas, cuentacuentos, obras de teatro o visitas a puntos de interés como la catedral son algunas de las actividades pensadas y adaptadas para los niños de 8 a 16 años.

La piscina y los juegos es lo que más les gusta

Laura, como Anxo, tiene ocho años y tiene amigos en el campamento urbano con los que ha coincidido este verano. “De todas las actividades que nos han dicho que vamos a hacer la que más me apetece es la piscina”, confiesa contenta esta alumna de Franciscanas. Junto a ella está Victoria, que estudia en el CEIP A Ponte y que repite por segundo año consecutivo porque la experiencia del verano pasado le gustó mucho. “Este año me apunté al de mi cole pero no me aceptaron, entonces mis padres me dijeron si quería venir a este otra vez”, explica tras finalizar la primera mañana de presentación de compañeros y monitores.

Coincide con Laura en que lo que más ilusión le hace es ir a la piscina. Adrián, también de 8 años, tiene ganas de ir a los parques con sus nuevos amigos. “Hoy ya conocí a varios niños y me lo estoy pasando genial”, afirma esperando su turno para hablar. Todos ellos con las mascarillas bien ajustadas y subiéndoselas rápidamente cuando la nariz queda al descubierto. El campamento urbano de Amencer está a punto de llegar a los 35 años –este verano celebra la trigésima cuarta edición– y por él han pasado niños de diferentes colegios. Cincuenta animadores velarán por que el coronavirus no empañe los recuerdos de sus vacaciones.