Durante todo este mes, los sábados, martes y jueves, los que lo necesiten –o deseen hacerlo por seguridad– podrán someterse a un test de antígenos gratuito en el Espazo Xove (calle Celso Emilio Ferreiro, 27). Ayer fue el primer día que el Sergas habilitaba el lugar para realizar las pruebas y expedir los certificados de resultado negativos. Participaron en la ciudad un total de 108 este sábado, de los que 4 dieron positivo.

“Los días que estamos nos repartimos entre la mañana (de 12.00 a 14.00 horas) y la tarde (de 16.00 a 20.00 horas). Y el cupo permanece abierto hasta que no se llena”, resume Miriam Vázquez sobre los horarios. El máximo previsto inicialmente es de 240 plazas para cada jornada y es necesario pedir cita en la página https://coronavirus.sergas.gal/cribado/rexistro.aspx.

En la entrada del edificio, de lunes a sábado, habrá un punto administrativo para obtener los certificados de vacunación, las altas rápidas. “La mayor parte de la gente que demanda este servicio es joven, porque los que tienen la pauta de vacunación completa poseen un certificado y con eso pueden viajar o ir al interior de la hostelería”, destaca la sanitaria. La validez de las pruebas es de 48 horas por tratarse de test de antígenos. Las PCR, 72 horas.

Por precaución

Daniel Ruiz (12 años) se acercó, junto a su hermana y su madre, hasta el punto de cribado para comprobar que continúa libre de coronavirus. “Vine por tranquilidad y siendo gratis nos lo ponen muy fácil. Lo raro sería no venir”, valoraba mientras esperaba sentado el resultado.

Era su primera vez con una prueba de este tipo, según confiesa, y no tenía sospechas de haber estado en contacto con nadie contagiado, pero cuando juega con sus amigos sabe que a veces la distancia de dos metros no se mantiene. “Molesta un poco, pero es rápido y así puedes descartar”, apuntaba con mucho sentido común.

Un caso similar es el de Paula Carballo (25 años) que también se apuntó por precaución. “Me vacunan en unos días y la verdad es que no sé por qué no nos hacen una prueba antes. Sí he visto que después de vacunarte te la ofrecen en Expourense, pero me parece que no tiene mucho sentido. Más cuando a los que se contagian solo les ponen una dosis porque se supone ya tienen inmunidad”, argumentaba esta joven durante los quince minutos posteriores al cribado.

Ella ya se había sometido a una PCR con anterioridad y afirmaba que para los que viven con sus padres, como en su caso, esto también aporta tranquilidad porque, aunque estén vacunados, se pueden contagiar.

“Yo por la hostelería no lo hago, porque además, de momento, prefiero estar en las terrazas que en los interiores. Es más seguro”, explicaba ayer, minutos después de las 12.00 horas.

Sube a 4 el número de pacientes en UCI

Los datos indican que la quinta ola va remitiendo, al menos por el momento, en Ourense en lo que a contagios se refiere. Sin embargo la carga asistencial continúa siendo importante con 34 pacientes ingresados en los hospitales del área sanitaria, cuatro de los cuales están en la Unidad de Cuidados Intensivos (uno más en las últimas 24 horas). La mayoría de los que requieren ingreso por revestir más gravedad se encuentran en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (27 contando con los 4 de UCI), mientras que Verín tiene 5 pacientes en planta y O Barco solo 2. El número de casos activos en la capital ya vuelve a estar por debajo de los mil, con 86 casos menos en las últimas 24 horas. Lo que deja en 935 la cifra de personas que actualmente están pasando la enfermedad en Ourense. Y si hace unos días el segundo concello con más contagiados era Barbadás , ahora le ha cedido el testigo a O Barco (127). En este mismo orden, la tercera localidad con más personas pasando el coronavirus es O Carballiño (110), seguido de cerca por Verín (donde hay 99 casos activos). El municipio limítrofe con la capital se sitúa ahora en quinta posición, con 83 enfermos de COVID-19 y salvo Xinzo de Limia (que cuenta con 50 casos activos) todos los demás se sitúan por debajo del medio centenar. Tan solo siete localidades están libres del virus, aunque la incidencia acumulada continúa descendiendo.