La diputada autonómica del BNG, Noa Presas, manifestó su apoyo a las demandas de la CIG enseñanza y de la Confederación de ANPAS gallegas que denuncia como la Xunta de Galicia aprovecha la temporada estival para aplicar un “tijeretazo del 10% del profesorado” respeto del curso anterior como “si la pandemia ya se hubiera terminado”. Además, los recortes, dice Presas, que “van más allá y suponen una bajada de aulas y profesorado respeto de los índices existentes antes de la pandemia. El PP actúa como si la pandemia ya hubiera terminado y no fuese necesario garantizar la seguridad en las aulas y los profesionales están advirtiendo que no van a poder cumplir los protocolos, además de que hablamos de una población menor que no va a estar vacunada”. Y añade que “la Xunta tiene que rectificar y apostar por aumentar profesorado y aulas para reducir las ratios ya que esto está demostrado que aumenta la calidad de la enseñanza y esta debe ser la preocupación de nuestro sistema público”.