Reza, Rairo y Santa Mariña, los barrios de la capital donde hay más jubilados

Manuel tiene 70 años y está en una huerta adyacente a su casa en el barrio ourensano de Rairo. Mientras se lamenta que los tomates no están demasiado maduros para llevárselos para casa dice que “vivo aquí dende fai moitos anos porque a casa xa era dos meus avós e a verdade e que aquí estás case no centro da cidade pero ca tranquilidade dunha aldea rural. Aquí coñecémonos todos ou case todos, é un pequeno Ourense dentro dun Ourense”.

La capital, dentro de la provincia con el porcentaje de envejecimiento más elevado de toda España, junto con Zamora, tiene cuatro zonas donde se concentra un mayor número de porcentaje de personas jubiladas. Los barrios de Reza, Rairo, Santa Mariña, principalmente, y Valdorregueiro son las zonas donde hay un mayor número de personas que disfrutan de una vida más resposada sin una jornada laboral diaria.

Luisa: "Pues ya ves que por aquí son todo casas no hay muchos pisos"

En Rairo, a primera hora de la tarde, se toman el día con calma. Mientras habla Manuel, se acerca Luisa, de 68 años, que dice que “aquí estamos como queremos la verdad, porque no es el estrés que hay en la ciudad y aquí tienes tus huertitas para plantar y pasar la tarde”. Y añade una de las claves a por qué Rairo es una de las zonas con más jubilados. La ourensana dice que “pues ya ves que por aquí son todo casas no hay muchos pisos, y la mayoría de ellas están ocupadas, si que es cierto que vino más gente joven desde la pandemia pero, al ser todo casas tampoco tienes tanto donde vivir”.

En esas cuatro zonas el porcentaje de jubilados de la población total, está entre el 52% y el 35% según el último estudio elaborado por los profesor esde la Universidad de Vigo, Andrés Mazaira, Isabel Diéguez y Ana Gueimonde, y encargado por el Concello de Ourense, donde aborda diferentes aspectos de la vida económica, laboral y social de la capital. Otras de las zonas donde se concentran un mayor índice de personas jubiladas son los barrios de Untes, Seixalbo, la parte más antigua de As Lagoas y Mende y Castadón, donde el porcentaje de personas que ya no están en edad de trabajar es de entre el 35 y el 29%.

En los lados opuestos, las zonas donde menos porcentaje de jubilados hay es en la zona de Jardín del Posío, zona de La Residencias, Barrocás, As Lagoas, inicio del barrio de A Ponte y A Carballeira, donde el porcentaje de personas jubiladas oscila entre el 5,3% y el 26,3%. La concentración de personas en el perímetro rural de la ciudad obedece a la regulación urbanística como destacaba Luisa ya que la oferta de nueva vivienda en esas zonas es escasa o ínfima y también a los hábitos sociales inherentes a los grupos de edad. Otros aspecto que influye es la capacidad económica de cada uno para elegir vivienda, y ahí, los precios de los pisos en algunos barrios son más asequibles.

Así pues esas zonas donde hay una población de edad avanzada (Reza, Rairo y Santa Mariña) son las zonas donde se registra un porcentaje más bajo de personas activas, es decir, aquellas que tienen entre 16 y 65 años y que están en edad de trabajar.

Manuel señala que “en Rairo hai xente xoven o que pasa e que non tanta como maior, pero algunha está vindo para as casas dos seus abuelos ou pais, sobre todo desde que empezou a pandemia. A xente xoven dase conta do bo que é ter un terreo”.

Luisa añade que “los que pueden, otros están buscando pisos o casas que tengan terraza o jardín. Aquí ya vinieron preguntando varios por una casa que está para vender”. Manuel termina con de mirar su cultivo y Luisa se va de paseo. Es lo bueno de Ourense, que a dos kilómetros del centro, lugares como Rairo, Reza o Santa Mariña, son parroquias rurales integradas en la ciudad.