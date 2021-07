Un acusado de conducir borracho por la autovía A-52, donde tuvo un accidente por alcance contra un camión la tarde del 15 de enero de 2018, no acepta la acusación por un delito contra la seguridad vial y la magistrada del Penal 1 resolverá en sentencia. La Fiscalía solicita una condena de multa más la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores durante 30 meses. El encausado, de 38 años, carece de antecedentes penales.

Casi a la altura del kilómetro 172 de la A-52, colisionó con su turismo contra un camión, por alcance, causando daños que el perjudicado no reclama, al haber sido indemnizado por la compañía. Según relata el fiscal en su escrito, el acusado iba al volante “bajo la influencia de una intoxicación elítica que le impedía la conducción en las debidas condiciones de seguridad, debido a la merma de facultades”.

La Guardia Civil hizo constar en su atestado síntomas de que estaba borracho. Intentó que realizaran la prueba de alcoholemia pero no fue posible. Tenía la mirada perdida, parecía no entender nada y no fue capaz de insuflar aire en el etilómetro.