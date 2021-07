Para los nacidos en 1990 y 1991 parecía que nunca llegaría el turno de poner el brazo y recibir la primera inoculación. Sin embargo, el mensaje del Sergas terminó por entrar a finales de la semana pasada y nadie quería faltar a su cita.

Junto a los últimos del grupo etario de entre 30 y 39 años, se vacunaban ayer en Expourense otras 5.000 personas de entre 16 y 29. Fue el día que más generaciones distintas –también se repescó a algunos de otros grupos que no pudieron acudir a por su dosis antes– recibieron la primera inyección de inmunización.

En los hospitales comarcales de Verín y O Barco de Valdeorras también estaban citadas 400 y 500 personas, respectivamente, para recibir, mayoritariamente, su primera inoculación.

“La verdad es que ya tenía ganas. Fue todo muy rápido y las enfermeras son muy eficientes”, contaba Laura Varela, nacida en 1990, después del primer pinchazo y los posteriores 15 minutos de espera de rigor. “Pensé que no me iban a avisar para venir porque vi que anunciaban la vacunación de los de 29 para abajo y a mí no me habían enviado ningún SMS. Hasta el jueves, que ya me llegó la citación”, explica sobre la incertidumbre de las últimas semanas que ocasionó la falta de dosis.

Héctor Rodríguez, de 31 años, también esperaba su turno con impaciencia. “Nos viene bien hacerlo cuanto antes para todo: tanto por si nos queremos mover a algún sitio, o viajar, como para descongestionar el sistema sanitario”, afirmaba justo antes de abandonar el recinto de Expourense.

Primeros de entre 20 y 29

Natalia Álvarez, de 20 años, fue una de las primeras del siguiente grupo etario que fue llamada para inmunizarse ayer. “Tiña ganas porque para facer as prácticas dos meus estudos necesito estar vacinada e porque agora, para ir a tomar un café tamén van pedir os certificados de inmunización, así que canto antes teña os dous pinchazos, mellor. Ademais que os contaxios entre os máis novos estaban volvéndose un descontrol e a min preocupábame”, sopesaba tras recibir la primera inoculación.

Los más jóvenes

Claudia González (19 años) es una de las afortunadas que, después de mucho intentarlo, consiguió un hueco en la autocita para recibir la primera dosis de Pfizer. Ella y su grupo de amigos. Juntos la pidieron y juntos fueron al recinto para vacunarse. “El miércoles por la noche lo intentamos primero a través de la aplicación, pero no funcionaba, así que nos metimos en la página web y al final lo conseguimos. Quedaban muy pocos huecos”, relata sobre el proceso.

“La verdad es que teníamos ganas de hacerlo cuanto antes porque somos los que más salimos y estamos más expuestos a coger el coronavirus, así que por seguridad y porque con la vacuna, si te contagias, te afecta menos”, respondía tras recibir el pinchazo.

Brais Fernández (18 años), y del mismo grupo de amigos, la secundaba: “Para poder comezar a facer vida normal é imprescindible”.