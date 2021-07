El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, publicó, a través de las redes sociales, su opinión sobre que la medalla de Galicia de 2021 se concediera a los sanitarios españoles que suministran la inmunidad contra el coronavirus. Un día después de asistir él mismo a la ceremonia, escribía: “Poner una vacuna no requiere una pericia particular, no es cirugía, y quienes ponen las vacunas no son voluntarios, es más, la mayoría cobran horas extras”. Argumentaba en esta línea y alabando el sistema socioeconómico estadounidense, que afirma conocer tras estudiar allí, que “ser empresario era un honor, ser científico era ser una estrella de la universidad (al nivel de los deportistas universitarios)” y que, a su modo de ver, en España “el paradigma es ser funcionario y encima hasta son reconocidos públicamente con honores”.

Señalaba también el regidor que, según su opinión, la medalla debería ser concedida a aquellos que participaron en el desarrollo de vacunas –o lo intentaron al menos– y exponía que él estaba en la ceremonia y en el momento no se “percató” de lo que estaba sucediendo, pero luego “alucinó”.

El decreto en el que se concede la medalla a las personas implicadas en el dispositivo gallego de vacunación frente al coronavirus se publicó el 9 de julio en el DOG.

Desde el Consejo General de Enfermería (CGE) respondieron a través de un comunicado a las declaraciones del regidor ourensano, que califican de “vergonzosas” y un ataque “lamentable”. La dirección muestra su más profundo rechazo a estas palabras y piden la inmediata rectificación por parte del alcalde en Facebook. “Resulta intolerable que una persona con la responsabilidad que ostenta Pérez Jácome en su cargo se permita intentar denigrar a una profesión que se ha jugado la vida en la pandemia y vive absolutamente volcada con los pacientes, y que además lo realice de forma pública y vanagloriándose de ello”, mantienen desde la entidad profesional.

Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, destaca que “gracias a la pericia y formación de las enfermeras se ha conseguido que más de la mitad de la población española (25.000.000 de personas) cuente ya con la pauta completa. El agotamiento, las horas extras de las que habla y la presión psicológica de haberse enfrentado a un virus sin equipos de protección suficientes ni información, además de su escaso salario, no han hecho que dejen trabajar, día a día, para que podamos ver esa luz al final del túnel”.

Malestar de Jesús Vázquez

El exalcalde de Ourense, Jesús Vázquez, senador y coordinador municipal del partido que gobierna con Jácome de nuevo tras la reedición del pacto en el Concello, también publicó en sus redes sociales una respuesta. Tacha de “absurdos” y “provocativos” los mensajes de Gonzalo Jácome. Así las cosas, Vázquez añade que “solo buscan la notoriedad de quien no demuestra méritos” y recuerda que para lanzar “el mensaje del necesario apoyo a la investigación en ciencia, no es necesario menospreciar a un colectivo que salva vidas”. La portavoz del PP y edil, Flora Moure, compartió la contestación del exregidor.