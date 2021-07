El Concello continúa reparando los firmes de diferentes calles de la ciudad y la próxima será la céntrica calle de Juan XXIII. Según confirmaron fuentes municipales, la sobras de mejora del firme darán comienzo en la noche de hoy y obliga a reordenar todo el tráfico rodado durante los próximos tres días.

Así pues mientras duren las obras los conductores particulares y no residentes de la zona deberán buscar rutas alternativas para llegar a sus destinos. Desde el Concello señalan que “solamente se permitirá el paso de personas residentes y de autobuses urbanos”.

Además, piden “paciencia” por las molestias que se puedan ocasiones ya que las obras darán inicio a las 20.30 horas y terminarán a las 5 o 6 de la madrugada. También indican los giros que no se podrán realizar. De la calle Progreso, dirección Remedios, no se podrá circular por el centro de la ciudad ya que los coches tendrán que desviarse por la zona de ‘Tras Alameda’ o desviarse por la calle Ervedelo. En relación a los turismos que bajan de la Avenida de la Habana no se podrá girar a la izquierda rodeando la Torre, ahora Hotel Barceló, y la circulación deberá seguir por la Avenida de la Habana.

Para aquellos coches que accedan desde la calle Concello no estará permitido girar a la derecha para acceder a Juan XXIII, continuando con la marcha por el Parque de San Lázaro. En cuanto a los peatones que accedan desde Paseo a la calle Progreso, siempre tendrán que girar a la izquierda hacia el Jardín del Posío.

Todo ello, para reformar y acondicionar una de las principales arterias de la ciudad y terminar con los baches que estaban presentes en el firme.