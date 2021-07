El grupo municipal del BNG en el Concello de Ourense registró una moción para el próximo pleno ordinario del día 3 de agosto donde piden que se acuerde por votación de la sesión plenaria la reprobación de los ediles del PP que forman parte del actual gobierno municipal del Concello de Ourense.

En concreto, solicitan que sean reprobados por “su connivencia con Jácome, a pesar de sus presuntas irregularidades puestas de manifiesto por la juez en relación con la apreciación de un presunto delito de malversación en la gestión de los fondos públicos de Democracia Ourensana” y “por contribuir, en consecuencia, al descrédito de la política y dañan la imagen del Concello”. La juez pide que el Tribunal de Cuentas investigue por una hipótesis, hecho que la Fiscalía de Ourense recurrió porque no existen hechos fundados, si no indicios. El grupo nacionalista, como el resto de la oposición, preguntó a los ediles del PP “¿qué van a hacer ahora?”, al entender que cuando no había indicios ni sospechas de delito, los populares se fueron del gobierno dejando solo al regidor. Ahora, desde el grupo municipal del BNG entienden que “es curioso que los que quisieron dinamitar a Jácome, ahora sean tan escrupulosos aludiendo a una presunción de inocencia que obviaron cuando en septiembre de 2020 decidieron abandonar el gobierno municipal. Una presunción de inocencia que, por cierto, no tuvieron en cuenta en el pasado con personas de otras formaciones políticas”.

Y finalizan diciendo que “por qué Jácome es tan importante para el PP. Para nosotros no es devolverle el honor a Jácome, es devolverla el honor a Ourense y a la sociedad ourensana”.