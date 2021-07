El Ministerio del Interior refuerza durante la temporada estival la plantilla de la Guardia Civil con 46 efectivos, además de contar con el apoyo de un helicóptero para emplear en el momento en que sea precisa su intervención.

Por otro lado, la Policía Nacional se verá incrementada en 25 agentes, entre personal en prácticas y funcionarios de carrera. A ellos se suma el apoyo de un equipo operativo de la Unidad Especial de Caballería de Pontevedra.

Todo esto se enmarca, según explicó el subdelegado del Gobierno en Orense, Emilio González, en la Operación Verano 2021, activada por el ministerio desde el 1 de julio. “Permite na nosa provincia aumentar a vixilancia e control preventivo en vías de comunicación urbanas e interurbanas, estacións, hoteis, cámpings e calquera acontecemento que supoña unha gran concentración de persoas”, afirmó. Además, se refuerza la prevención frente a determinados ilícitos penales contra la propiedad, como robos en el interior de viviendas, y frente a las estafas en internet.

La Benemérita aumentará su presencia en los territorios de baja densidad demográfica y continuará con la campaña de comunicación Guardianes en el Camino, con la distribución de carteles con consejos de seguridad en varios idiomas en distintos puntos del trazado y recordarán la existencia de la aplicación Alertcops, del Ministerio del Interior, que sirve para geolocalizar a los peregrinos que deseen descargársela en su móvil de manera voluntaria.

Los turistas se sienten seguros en la provincia

Las medidas de seguridad aumentan para ofrecer a los turistas una mayor tranquilidad y la aplicación Alertcops permite compartir las 10 últimas posiciones del viajero para hacerle un seguimiento. Pero lo cierto es que, la mayoría de ellos, no han sentido en ningún momento sensación de peligro durante su visita por Ourense. Tal es el caso de Xoan Pombo que ayer por la mañana pasaba en bicicleta por la capital dentro del trayecto del Camino de Santiago. Él viaja acompañado desde Zamora y cuando le preguntan si se sintió desprotegido en algún momento, contesta un simple: “No, la verdad es que no”. Extrañado por el despliegue policial con el que se encontró esta mañana, afirmó no haberse topado con agentes en los kilómetros que llevaba recorridos. Juan Lobelle estaba paseando con su mujer, Gracia Varela, por el entorno del monasterio de Oseira cuando vio a los guardias que ayer presentaban el aumento del dispositivo de seguridad en el municipio ourensano. Ellos no están haciendo el Camino pero sí de recorrido. “Es una zona que no conocíamos mucho. Venimos de Ferrol y fuimos hasta Os Peares. La verdad es que nos encantó. Tampoco vimos mucha gente y parece que esto está tranquilo”, señala ella instantes antes de continuar el viaje.