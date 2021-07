La Asociación O Cimborrio quiere agradecer a la edil de Servicio Sociales, Eugenia Díaz, el cambio de postura sobre su participación en la ordenanza contra el botellón. Representantes del colectivo señalan que “felicitamos a la concejala Eugenia Díaz su cambio de opinión y que quiera escuchar nuestras propuestas, así como las de Casco Vello, ya que todos sumamos para hacer de esta una ciudad más amable y consensuar una ordenanza con múltiples puntos de vista. Será un placer poder ayudar”. Y piden que no se politice la asociación ni se use para fines partidistas, aludiendo que “pedimos al ágora municipal que no enfrente a los vecinos con la hostelería, que no se nos utilice políticamente para sacar rédito electoralista, y nos mantengan fuera de la lucha partidista”. Además defienden su labora ya que “no insultamos a la hostelería, denunciamos la mala praxis de una parte del gremio, que cometen ilegalidades”.