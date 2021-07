Cuatro de cada diez hospitalizados por COVID en Ourense son mayores de 70 y vacunados

La pandemia no deja de crecer en Ourense, donde 13 concellos se mantienen o aumentan de nivel de restricciones desde esta madrugada y en una capital donde los datos sanitarios y epidemiológicos rompen registros históricos cada día.

Ayer, la ciudad de As Burgas tenía 1.267 casos, es decir, 33 más que la pasada jornada, y la expansión de los principales puntos de descontrol del virus repercute en el número de casos activos nuevos, que desciende mínimamente, y también en el aumento de hospitalizaciones donde el Complejo Hospitalario de Ourense soporta una presión asistencial de 46 activos en planta, dos en el comarcal de Valdeorras, uno en el de Verín y un caso en la unidad de críticos.

Precisamente sobre esta situación preocupante, el gerente del área sanitaria, Félix Rubial señaló que “ahora hay un aumento de ingresos y el 40% representa un perfil que son mayores de 70 años, que ya están vacunados y estamos viendo que la transmisión secundaria del virus está generando casos en personas de mayor edad y más vulnerables”.

E incidió que “el crecimiento de casos activos es cierto que se mantiene en los últimos días pero solo el 2% de los casos activos ingresan. Pero sí que es cierto que la evolución de las personas hospitalizadas cambió, primero eran esencialmente jóvenes y ahora ese perfil cambió por la transmisión secundaria en el entorno familiar y con los convivientes, ya sea que estén inmunizados o no. Por tanto esto nos obliga a hacer hincapié que la transmisión ya no afecta solamente a las personas jóvenes, si no que está generando casos en personas de mayor edad y más vulnerables”.

El porcentaje de personas mayores de 70 años aumentó en una semana pasando del 30% al 40% con una transmisión comunitaria que no ve fin y que cada día ejemplifica que la explosión de casos juveniles ya afecta a otros grupos de edad, influye en la presión asistencial, restringe la vida social y económica y satura los centros de salud por el confinamiento domiciliario.

Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, señaló que “nos preocupa la situación en Ourense y en otras áreas sanitarias, porque llevan días con crecimiento de casos y el aumento de ingresados nos preocupa por eso tomamos medidas especialmente los últimos tres martes”.

Saturación de centros de salud

Precisamente, la saturación en la Atención Primaria responde a la alta incidencia de Ourense y al periodo vacacional de facultativos donde según señalan algunos sindicatos es superior al 30%. Respecto a la sobrecarga de los centros de salud, Félix Rubial arguyó que “no es un problema de contratación, la contratación está optimizada al 100% y los facultativos que encontramos, se contratan. Ese no es el problema el problema es un cúmulo de circunstancias que coincide con el necesario descanso del personal, más en estos momentos, y que también coincide con cierta incidencia de casos positivos en profesionales sanitarios que como es lógico tienen su vida doméstica por mucho que estén inmunizados y eso está dificultando la labor. Además esta situación obliga que las personas que están en estos momentos trabajando tengan que asumir sus propios cupos y también el de los compañeros”.

La sobrecarga de trabajado con el seguimiento COVID excede entre 30 y 20 horas, en algunos casos, la semana lectiva y los propios profesionales se ven superados por las cuestiones administrativas como la expedición de los certificados. A este respecto, el Sergas pide que se utilicen medios electrónicos como la aplicación É-Saúde o Pass COVID para no sobrecargar las llamadas desde la sanidad pública.

Julio García Comesaña y Félix Rubial agradecieron la labor “esencial” de loa facultativos en estos momentos y aludieron a que “los únicos responsables del mérito de que la demora sea controlada son los propios profesionales que están haciendo un trabajo imprescindible”.

“Los autotest no cortan las cuarentenas”

La Consellería de Sanidade estudia con todos los Colegios de Farmacéuticos de Galicia, incluido el de Ourense, la validación de los autotest mediante una serie de condiciones que según el conselleiro será efectivo “lo más pronto posible”, aunque las reuniones para estipular el procedimiento continúan. A este respecto, y tras el bum de la compra de autotest, el conselleiro dejó claro que “los autotest no sirven para levantar cuarentenas. Actualmente estos test sirven de prevención para detectar casos positivos con una PCR a pide de calle, por así decirle, pero en ningún caso levanta la cuarentena de positivos ni de contactos estrechos con positivos que deberán permanecer en casa el tiempo reglamentario”.