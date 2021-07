Concello y Xunta exigen que “la puerta de entrada del AVE a Galicia” sea una realidad

El presidente gallego y el regidor ourensano concordaron en conocer más detalles de la parte ferroviaria de la estación intermodal y temen que los compromisos adquiridos con el exministro José Luis Ábalos caigan en saco roto tras su marcha y emplazan a la nueva ministra de Movilidad, Infraestructuras y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a cumplir con los compromisos marcados en 2016. La Xunta cumple todo lo acordado en el convenio y lo que falta por cumplir es la ejecución de la nueva estación de ferrocarril”.

Jácome: "A la estación de tren ni está ni se le espera"

El regidor ourensano, Pérez Jácome, arguyó que “hoy es un día más de avance para la sociedad ourensana. El aparcamiento que dará servicio a la estación de tren y la estación de autobuses es algo que se lleva esperando años en el barrio de A Ponte y es algo que el barrio necesitaba. Hoy es un día de enhorabuena para Ourense, pero estas infraestructuras que nos vienen no pueden colmarnos y no pueden matar nuestra ambición ni perder la perspectiva. Como alcalde, el discurso que tenía, que tengo y que tendré en el futuro es que Ourense es una ciudad cenicienta y siempre le llamo la ciudad “el almendro” . Porque es una alegría ver la gente volviendo por Navidad, pero es una tristeza porque toda esa gente se ha marchado. Ourense es la cenicienta de Galicia, independientemente de quien gobierne. Y mi obligación como alcalde es reivindicar que recibimos menos que otras ciudades con menor población, lo medible no es opinable”. Sobre la estación de tren señaló que “en principio ni hay ni se le espera, es una estación, que se llamó proyecto “11.11.11” y después de 10 años ni siquiera está licitada”.

🚂🚗 Hoy es un día bueno y malo para Ourense. 😊 Bueno, porque està a punto de inaugurarse un párking de 300 plazas en la... Posted by Gonzalo Pérez Jácome on Tuesday, July 20, 2021

Feijóo: "La Xunta cumple, el Estado no"

Núñez Feijóo señaló que “solo pedimos que se cumpla el compromiso de la administración central y la estación del AVE que firmaron tanto la administración local, el gobierno gallego y el Estado en 2016.

El presidente autonómico alabó la infraestructura realizada por su gobierno diciendo que “estamos hablando de una gran estación de autobuses, céntrica, accesible y moderna, con más de 7.300 metros cuadrados y con la previsión de albergar 70.000 expediciones y 265.000 viajeros”. También alabó la humanización del entorno con el centro médico de A Ponte, tan criticada por los vecinos por carecer de aislamiento con el tráfico excepto un muro y unos árboles todavía en crecimiento.

Núñez Feijóo también elogió el trabajo del equipo de la titular de Infraestructuras, Éthel Vázquez, describiendo la ordenación del tráfico y los elementos decorativos tales como las frases de poetas ourensanos “que dan la bienvenida a todos los viajeros en esta estación”.

A nova estación de autobuses de Ourense, coa previsión de albergar a 265.000 viaxeiros ao ano, é unha realidade que ten vocación de transformar a vida dos seus veciños.



Pero para completar a intermodal precisamos que o Goberno materialice a terminal de AVE no curto prazo pic.twitter.com/PtjDqVV7HF — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 20 de julio de 2021

¿Una plaza o un horno?

El regidor ourensano lo publicó en redes sociales: “No le venía mal una cubierta o un poco de vegetación a la plaza”. Y es que la plaza, que se ubica encima del aparcamiento de la intermodal, no tiene ni un elemento que invite al usuario a acercarse de forma humana. en estos días de elevadas temperaturas pero tampoco a resguardarse en los días de lluvia o frío. Una superficie a la intemperie, sin ningún elemento de protección para el usuario, que invita a todo menos a pasear por ella en estos días de calor.

🚂🏣 Adif-España construye pàrking y remodela el entorno de la estaciòn de tren.



No le venía alguna cubierta y/o un "poquito" de vegetación. pic.twitter.com/eIOiR9ydkc — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) 20 de julio de 2021

Aprobada de forma provisional la estación de tren

Fuentes de Adif señalan que “el proyecto de la estación de Ourense cuenta ya con la aprobación técnica provisional. Como paso previo a la aprobación técnica, es necesario preparar las separatas de expropiaciones y someterlas a información pública, lo que se hará en las próximas semanas”.

PSdeG: “Feijóo y Éthel vienen a colgarse la medalla”

El PSdeG-PSOE de Ourense critica que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Infraestructuras, Éthel Vázquez, “vengan a Ourense a colgarse la medalla y visitar oficialmente su pendello de terminal de autobuses que hipoteca la futura estación intermodal de Ourense”.

Los socialistas rechazaron desde el primero minuto este proyecto “aislado e inconexo” que convierte el centro de salud de la Ponte “en una rotonda, con un muro que lo rodea y adornado finalmente con una fuente que no se ve y unos letreros que suponen un malgasto añadido de 100.000 euros”. Y finalizan diciendo que “agravará los problemas de calidad del aire de la zona, ahumando a todo un barrio y consideran que la terminal no da respuesta al tráfico diario”.

La CEO celebra la licitación de la variante exterior

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) recibió con “satisfacción” el anuncio de la licitación de los dos subtramos de la variante exterior del AVE, que unirán Taboadela con Seixalbo, acercando las líneas de la alta velocidad cada vez más a la Estación Empalme de Ourense. La comisión de infraestructuras de la CEO, presidida por Alejandro Cruz, consideraron “positivo que se haya publicado ya, aunque con unos días de retraso, la licitación de estos tramos que integrará la entrada del AVE en la ciudad después de más de 15 años de trámites administrativos que parecían no tener fin”. Desde la patronal ourensana, señalan que “es un primer paso y, aunque es muy positivo, seguiremos la marcha de los acontecimientos como hemos venido haciendo hasta la fecha para poner el foco, si es necesario, sobre posibles incumplimiento en plazos o proyectos”.

‘Tren Digno’ protesta por el “pendello”

Con el aparcamiento de la estación de tren y autobús terminado y la ejecución de la plaza que da acceso a la puerta del edificio del tren a pleno funcionamiento, la pregunta es ¿cuándo se empezará a utilizar el parking? Los técnicos y responsables de Adif evitaron ayer poner una fecha a la apertura del aparcamiento y solamente comentaron que “no sabemos si va a ser la semana que viene o a principios de agosto”.

La fecha prevista era finales de julio, pero los responsables evitaron pronunciarse al respecto. A la llegada de Núñez Feijóo, la plataforma Tren Digno desplegaba una pancarta para exigir una intermodal “digna” como llevan reivindicando durante meses. Los representantes del movimiento vecinal entonaron el “no a la especulación” por los miles de metros que están proyectados en la parte norte de la estación y que temen que se especularán con ellos para posibles proyectos urbanísticos. Ese es uno de los motivos por los que reclaman un proyecto integrador de intermodal y “no un pendello” como la estación de autobuses “que nos colaron a los ourensanos y ourensanas”.