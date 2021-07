“En los centros de salud a veces no solo tratas a una persona, sino a toda la familia”

“A mí siempre me llamó la atención el ámbito de las Ciencias de la Salud y mi madre trabajó en el hospital, lo que me permitió palpar el cuidado a las personas de cerca”, explica este joven de 23 años que estudió en la Escuela de Enfermería de Ourense. Más adelante se inclinó por la especialidad de la Atención Primaria porque, dice, le va a permitir desempeñar una labor importante a nivel social. “La prevención y promoción de la salud es imprescindible y los enfermeros de los centros de salud pueden hacer un seguimiento de los pacientes durante años, algo que en el hospital no suele pasar y casi nunca vuelves a saber qué le sucedió o cómo se encuentra esa persona después de ayudarla”, argumenta Taboada con cierta ilusión en la voz. “En la enfermería de los centros de salud a veces no solo tratas a una persona, sino que tienes a la familia al completo en el cupo y esto también te da una visión más global de sus circunstancias y entorno”, señala sobre la forma de trabajar que ha escogido.

Su tutora, Melania Fraga, es enfermera interina y pasó por la misma experiencia que Pablo entre el 2016 y 2018 cuando era ella la residente. Es de Boiro pero cuando estaba estudiando la carrera le dijeron que en la Atención Primaria de Ourense se trabajaba bien y con proyectos comunitarios interesantes así que no lo dudo al escoger.

“Cando me ofreceron a interinidade en O Carballiño quedeime encantada, nin o pensei. Unha vez rematada a miña formación traballei noutra área sanitaria distinta, e notei moitísimo a diferencia, aquí hai outra filosofía e forma de traballar”, cuenta.Y confiesa que le da algo de vértigo ser tutora a su edad, pero que está ilusionada por la retroalimentación de aprendizaje que supone.

Desde ayer, 50 nuevos profesionales del campo de la Medicina y la Enfermería comenzarán la parte más práctica de formación de su especialidad.