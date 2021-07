Los ediles nacionalistas en el Concello de Ourense tiene claro que la nueva ordenanza, de la que hoy se celebra la segunda convocatoria tras el regreso del PP al gobierno, pasa por el consenso entre todos los partidos y todos los agentes implicados y también la máxima participación en una norma de la que dicen “esto no es más que una cortina de humo para tapar los problemas de fondo, por un lado la Policía Local está en cuadro y los efectivos son escasos en el momento en que hay un problema, sea del tipo de sea. Por otro lado no hay alternativas de ocio”. Además critican la falta de actividad cultural. Ruth Reza arguye que “la propia actividad cultural del concello es inexistente, sin programación para verano, el Espacio Lusquiños cerrado y no existen políticas para la juventud”. El responsable comarcal de Galiza Nova, Artai Gavilanes, pide no criminalizar a la juventud y criticó el desmantelamiento de servicios que “podrían ofrecer actividades de ocio por las noches al igual que algunas instalaciones deportivas”.