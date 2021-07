Un total de seis personas resultaron heridas en dos accidentes de tráfico registrados, entre la tarde y la noche de este pasado domingo, en A Mezquita y Maside. En el primer municipio, el siniestro tuvo lugar pasadas las 23.30 horas. Un particular alertó de que tras una salida de vía su vehículo había caído al vacío, bajo un puente. Los ocupantes no podían salir porque las puertas no abrían.

Miembros del GES de A Gudiña confirmaron que el turismo circulaba por la autovía, se incorporó a la N-525 y cayó de nuevo a la A-52. Cuando los servicios de emergencias llegaron, los afectados ya habían logrado salir. Intervinieron la Guardia Civil de Tráfico, el 061 y operarios del servicio de mantenimiento de la vía.

Horas antes, sobre las 20 horas del domingo, el 112 recibió el aviso de una salida de vía en la autovía AG-53, en la parroquia de Arneses, en el municipio de Maside. En la entrada de esta carretera hacia Santiago, saliendo de Ourense, una furgoneta colisionó contra un vehículo e hizo que se salieran, según la información aportada a la central de emergencias. Acudieron 061, Tráfico y bomberos de O Carballiño. Tres personas necesitaron asistencia médica.