Ocho años buscando a Elías: “No perdemos la fe, lo seguimos esperando con los brazos abiertos”

“Mantenemos la esperanza y la fe hasta el final. Por momentos te encuentras desanimada porque ha pasado mucho tiempo sin saber de él, pero no hay día que no esté en nuestro pensamiento, no olvidamos”. Sandra es la hija mayor de Elías Carrera, un ourensano que ejercía como taxista y que, tras desplazarse en un vehículo de alquiler, fue visto por última vez alejándose por su propio pie de la estación de tren de Vigo, sin maletas y sin nadie a la espera, según revelaron las cámaras analizadas en la investigación.