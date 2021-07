Localizan a 12 metros de profundidad al joven ahogado en el embalse de Castrelo

El joven cubano, que trabajaba en un gastrobar de Ourense, se encontraba en el parque náutico con su novia y otra pareja. Acudieron al salir de trabajar para dar un paseo y refrescarse. Eran las 2.00 horas de la madrugada después de la jornada más calurosa del año. La capital de As Burgas y toda la zona de O Ribeiro habían estado en alerta naranja por temperaturas elevadas y se habían superado los 40º. Así que decidieron darse un bañó. Yoandro se tiró desde el tercer pantalán y fue nadando hasta las boyas, en la parte central del embalse. Cuando regresaba, relataron sus compañeros, empezó a agitar los brazos y a gritar pidiendo auxilio. Decía que se ahogaba. En un primero momento sus amigos se lo tomaron a broma pero enseguida percibieron que algo iba mal de verdad. Se tiraron a por él pero no pudieron ayudarle. El joven se hundió y ya no salió a flote.

También en el albergue que hay enfrente se escucharon los gritos. En el edificio estaban alojadas varias piragüistas de la selección española sub23 concentradas en la zona para los campeonatos mundial y europeo. Todas las ventanas estaban abiertas por el calor y el alboroto las puso en alerta. El responsable del albergue, Gabriel Gómez, relata que la reacción fue inmediata. Salieron corriendo y utilizaron los pedales de recreo del club náutico y un foco para adentrarse en el embalse y buscar al joven. “Los equpos de emergencias de Ribadavia llegaron muy pronto y estuvimos buscando pero no vimos nada. Cuando llegaron los bomberos de O Carballiño metieron la lancha y nosotros nos retiramos. Hicimos lo que pudimos, pero no pudo ser”, lamenta.

"Los amigos estaban en shock"

La situación fue muy dura para los compañeros. Fue la novia de la víctima la que llamó al 112 para dar la alerta. “Pasamos allí la noche, los amigos estaban en shock”, cuenta. De hecho, al lugar se desplazó un equipo del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia para prestar ayuda a los compañeros y la pareja de la víctima.

El alcalde de Castrelo, Avelino Pazos, también estuvo presente ofreciendo apoyo hasta que se llevó a cabo el levantamiento del cadáver y mostró sus condolencias. Tanto la competición provincial de regata como la inauguración de la temporada turística del catamarán previstas ayer, quedaron suspendidas.

"Non te esqueceremos"

El gastrobar Auriga, en el que trabajaba Yoandro, también mostró su dolor por este trágico suceso a través de sus redes sociales: “Hoxe cústanos moito dar esta nova, porque a familia Auriga está de luto. Sentimos a perda dun dos nosos compañeiros e, sobre todo, amigo. Queremos enviar unha mensaxe de ánimo para a familia. Non te esqueceremos”.