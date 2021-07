Ni los termómetros disparados ni las medidas de prevención contra el coronavirus ensombrecieron el acto de graduación de la segunda promoción del grado de Ingeniería Aeroespacial del campus de Ourense. La ilusión por el esfuerzo y lo conseguido se palpaba en las conversaciones de los 38 jóvenes y en los nervios y la emoción contenida de los familiares que asistieron a ver cómo les entregaban la banda de graduados.

Xabier Calvo es uno de esos estudiantes que finalizó el grado en cuatro años y ahora se ve abocado a cambiar de ciudad y de universidad porque en Ourense la oferta formativa les priva del último paso que, a la vez, es imprescindible para convertirse en ingenieros superiores. “Estoy analizando bien dónde hacer el máster para tener el título. Aquí no lo hay y no me ha quedado más remedio que barajar otras opciones. Me he preinscrito en los campus de Valencia, León y Sevilla”, contaba minutos antes de que empezase el acto.

Preguntado por si se quedaría en Ourense en el caso de que ya estuviera implantado, responde que lo más probable es que sí. “Yo no soy de aquí, vine de Pontedeume (A Coruña), pero una vez que llevas cuatro años en la misma ciudad y conoces el campus, has hecho amigos y algunos profesores incluso podrían coincidir dando clases en el máster, te apetece quedarte los dos siguientes que requiere el título”, lamentaba.

Esther Pena es otra de las jóvenes que ayer finalizaba sus estudios en la escuela del campus. “Aún no sé si me han cogido o no en los sitios que he pedido. Si me cogen también tengo que sopesar si me puedo ir a uno u otro sitio por lo que haya que pagar”, afirmaba la alumna, oriunda de Lugo, que ya está haciendo prácticas.

Ella no tiene claro si se quedaría en Ourense en el caso de estar ya implantada la titulación del máster porque considera que también es importante cómo esté organizado el plan de estudios. Pero se muestra esperanzada con el futuro laboral que se le presenta una vez terminada su formación.

Profesores que no decaen

“Hoy es un día de celebración porque los alumnos terminan una etapa, pero con sabor amargo porque este acto de graduación implica también que los que finalizan ahora deberían tener la posibilidad de continuar su formación con el máster pero no está implantado”, explicaba, a las puertas del auditorio donde se estaba llevando a cabo el acto, el profesor de la escuela, Claudio Cerdeiriña.

Para tratar de interpelar a los responsables académicos y políticos, los docentes e investigadores de la escuela acudieron con una pancarta en la que se podía leer: “Máster de Ingeniería Aeronáutica. ¿Para cuando?”. “No queremos que esto ocurra con la tercera promoción. Y para que la titulación esté implementada cuando terminen dentro de un año, debería estar ya elaborándose un plan de estudios. La información que tenemos es que no se está haciendo nada, por lo que creemos que este problema se podría repetir por tercera vez consecutiva”, lamentaba el investigador.