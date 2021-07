Una mujer resultó herida el sábado por la tarde en una colisión entre dos vehículos ocurrdia en Amoeiro. El siniestro tuvo lugar en la localidad de Rouzós, en el cruce de Liñares, sobre las 20.00 horas. Hasta el lugar se desplazó un helicóptero medicalizado que trasladó a la herida al centro hospitalario.

Fue un particular el que puso en alerta al 112, señalando que la mujer no podía salir del vehículo. Acudieron, por tanto, los bomberos de O Carballiño, aunque finalmente no fue necesario usar el equipo de excarcelación.