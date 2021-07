La familia del abogado y ajedrecista detenido en Cuba dice que se encuentra “tranquilo y bien”

La familia de Arian González ya ha podido hablar con él y afirman que “se encuentra tranquilo y bien”.

El joven, abogado y gran maestro del ajedrez de 33 años, de origen cubano pero afincado en Ourense desde hace un lustro, se encuentra detenido desde hace una semana en el municipio de Camajuaní (provincia de Santa Clara).

Allí volvió para visitar a su madre, con problemas de salud, a la que se quería traer a España, pero estalló la revuelta social y el lunes pasado fue arrestado por policías del régimen cuando se encontraba en la calle tras una manifestación.

El viernes por la mañana, declaró ante el juez que le imputó un delito de incitación a las masas al desorden publico.

“A nosotros nos informaron de que puede estar detenido hasta una semana antes de que se celebre el juicio y nos entrevistamos con una abogada, que es la que queremos nombrar para su caso”, explica una familiar directa de Arian que reside allí y que ha podido visitarlo el miércoles por última vez.

Para poder designar al abogado que quieren que lo defienda necesitan un documento que la administración cubana todavía no les ha facilitado. “El fin de semana en este país los bufetes no trabajan, entonces no sabemos cómo va a discurrir todo. La letrada nos comentó que el juicio debería ser el lunes o el martes, pero los tiempos no coinciden porque nos falta ese documento. Y si él no puede estar más de siete días detenido y no nos han dado el señalamiento, la abogada cree que es porque quizás no haga falta que nombremos a ninguno y que a lo mejor el lunes le ponen una multa por desorden público y todo se queda así”, indican.

En el caso de que finalmente Arian se tenga que sentar en el banquillo de los acusados, podría enfrentarse a una pena de prisión de entre 3 y 12 meses.

Las otras dos opciones serían una multa o una amonestación, según afirman sus familiares. “Solo queda esperar, pero ahora está tranquilo. Ya ha mejorado del golpe que le dieron y está bien”, subrayan.

Afincado en Ourense

Arian González llegó hace once años a Cataluña y terminó recalando en Galicia por el ajedrez. “Esto me encanta y es una ciudad más barata. Mi intención es tener mi vida aquí”, explicaba a este periódico, el pasado mes de enero. El joven, que ganó el campeonato de España universitario, se dedica a dar clases en el Liceo de la ciudad y con lo ganado pudo costearse la carrera de Derecho por la UNED, cursar el máster habilitante y colegiarse en Ourense en noviembre del año pasado.