Los placeros reclaman conocer el modelo de la Plaza a siete meses de terminar las obras

Las placeros siguen esperando conocer el modelo de explotación de la Plaza de Abastos Nº1 que actualmente se encuentra en reformas y que la fecha para la finalización de las obras está prevista en febrero de 2022. Siete meses quedan por delante para que los placeros sepan cómo se regirá la nueva infraestructura y si sus reivindicaciones se llevan de la palabras a la práctica. El presidente de los placeros, Milucho González, señala que “nuestra reivindicaciones no son de los placeros son de los ourensanos, de todos los clientes que se acercan a comprar a la Plaza cada día”.

Esas demandas que todavía no están proyectadas o que al menos no se lo han comunicado a los placeros pasan por conocer el modelo de gestión de la Plaza, la reforma del rianxo, la accesibilidad desde la calle Progreso y la integración del aparcamiento. En mayo se reunieron con el grupo de gobierno y desde el Consistorio marcaron que en 15 días darían a conocer los proyectos de reforma del rianxo y de la propuesta de Jácome de hacer una piscina termal en el sótano del edificio.

"Son los propios clientes los que nos demandan esas cosas”

Esta misma semana los placeros le remitieron una carta a la Alcaldía y la próxima semana se espera una reunión donde pedirán conocer los detalles del modelo así como las diferentes reivindicaciones que insisten en que “son de los usuarios, no de los placeros, los placeros vamos allí a trabajar. Son los propios clientes los que nos demandan esas cosas”. Los placeros reclaman información porque “no sabemos nada de nada, no tenemos información ni de lo que están haciendo por dentro ni de lo que están haciendo por fuera, nos enteramos por lo que vemos nada más”.

Una de sus demandas es una pasarela que una la Plaza con la calle Progreso. Actualmente, el edificio provisional ubicado en la Alameda goza de todas las facilidades de accesibilidad. Milucho explica que “los clientes que vienen tienen el parking debajo de la Plaza está a la altura de la calle y además las personas que se marchan cargadas no tienen que subir las escaleras o la cuesta del antiguo edificio. Los propios clientes nos lo dicen que es una forma más fácil de acceder y lo que pedimos es que haya una estructura que garantice la accesibilidad. Que la gente no tenga que bajar la cuesta, para después subir las escaleras y cuando se marche, tengan que bajar las escaleras y subir la cuesta”.

Critican el “montón de cemento” que se ve en las obras y que hayan cegado las escaleras. “No entendemos como Patrimonio permite ese trozo de cemento y no permite una pasarela desde la calle Progreso. Cuando esa idea sería la mejor opción. No entendemos nada”, dice Milucho que finaliza diciendo que “la plaza no es de los arquitectos, tampoco del Concello es de los ourensanos, pero si a nosotros no nos hacen caso, que le pregunten a los ourensanos si quieren la integración del aparcamiento y la accesibilidad. Es lo que más valoran”.

"Nos tememos que quieren llevar el modelo comercial de la Plaza como en A Ponte"

El presidente de los placeros teme que “todo hace indicar o lo que nos tememos es que nos llevan al mismo modelo de la Plaza de Abastos de A Ponte y no nos parece normal, que lleva vacía años”. Desde el grupo de gobierno señalan que esta semana se iba a exponer públicamente el modelo de gestión de la plaza de A Ponte, pero desde la oposición señalan que “non sabemos nada, non se publicou nada de momento”.

Los placeros reclaman conocer el modelo comercial ya que queda poco para el fin de las obras y esperan volver a reivindicar al grupo de gobierno las demandas de los usuarios y clientes para que el edificio y el servicio comercial sea “el mejor y el más accesible para todos nuestros clientes”.

¿Un spa en la Plaza?

La propuesta de la piscina termal se está proyectando en la Plaza de Abastos y se darán a conocer los detalles próximamente, pero los responsables de la obra comentaron a los placeros que se estaría dando forma a un spa en la primera planta del edificio. Desde la Alcaldía ni confirman ni niegan las hipótesis que hay sobre este proyecto.

Sin embargo los placeros se preguntan que “si llevan a cabo esa idea en el primer piso, ¿dónde vamos a coger? Porque dentro no vamos a coger todos. Lo que queremos saber es qué modelo se va a utilizar y cómo va la obra, porque no sabemos nada y solo quedan siete meses”. El rianxo es otra cuenta pendiente y Milucho dice que “solo hace falta ver cómo está, no hay que dar ninguna explicación más”.