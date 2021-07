Tantas ganas tenía el público de que la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia volviera con grupos de otros países que las entradas para algunos de los espectáculos se agotaron en apenas dos días, algo que desde la organización señalan que nunca antes había sucedido.

Desde ayer, y hasta el 25 de julio, el municipio ourensano será epicentro del arte dramático en Galicia con actuaciones como la del griego Christos Papadopoulos o la Needcompany, de Bélgica. En total, más de veinte espectáculos –entre representaciones, baile y música para todas las edades– y coloquios con profesionales de las artes escénicas invadirán las tardes de Ribadavia durante 10 días.

Este año, además, la organización ha incorporado un nuevo lugar para desarrollar actividades al aire libre. “No Ribeiro temos paisaxes fermosísimas e temos que poñer en valor o patrimonio e a natureza. Temos que coidar o noso contexto e esta é unha mostra que sempre intentou aproveitar todo iso”, señala Roberto Pascual, director del evento, sobre A Franqueirán. En este espacio natural único, el público podrá disfrutar de una representación con títeres sobre la vida de la jurista feminista Concepción Arenal (el próximo jueves a las 21.00 horas).

“O festival de Ribadavia ten un público moi mixto entre persoas do mundo do teatro, público corriente, persoas de aquí e persoas que veñen doutros lados. Iso posibilítanos non convertirnos nunha mostra elitista e, ao mesmo tempo, non renunciar á calidade”, explica.

Ayer, durante la gala de inauguración de esta edición se entregó el premio de honor a la profesora de la Universidad de A Coruña, Laura Tato, y al docente de la Universidad de Vigo y exdirector de la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia, Manuel Vieites. “É un recoñecemento ao seu traballo de investigación e ao prestixio académico que lle deron ao teatro. Porque as veces esquecémonos de que o teatro tamén leva implícito o estudo no ámbito académico e aínda que os dous xubílanse este ano, deixan un legado enorme para que continuemos a profesionalización e a innovación das artes escénicas”, valora Pascual.

Hoy, la compañía de teatro dirigida por Marta Pazos pondrá en escena, con María Vázquez en el papel de Desdémona, una adaptación transgresora de ‘Othello’ la tragedia de Shakespeare (firmada por el dramaturgo Fernando Epelde) atravesada por la posverdad, y las violencias machistas, y en la que los personajes femeninos asumen todo el protagonismo. Será a las 23.00 horas en el auditorio del castillo medieval de Ribadavia.

Toda la programación, las entradas disponibles y los horarios de los eventos se pueden consultar en la página web del festival mitribadavia.gal.